Na fusie gaan Tielt en Meulebeke verder als… Tielt: enkele straten krijgen wel nieuwe naam

Eind juni beslisten de gemeenteraden van Tielt en Meulebeke tot een fusie van beide besturen. In de voorbereiding van het fusietraject moeten er enkele belangrijke beslissingen worden genomen. Eén daarvan is de keuze van een naam voor de nieuwe gemeente.

“De fusiestuurgroep zal voorstellen aan de gemeenteraad om geen nieuwe gemeentenaam te kiezen, maar de namen én postcodes van de beide lokale besturen ‘Tielt’ en ‘Meulebeke’ te behouden. De nieuwe fusiegemeente krijgt de hoofdnaam ‘Tielt’, samen met een inspirerende baseline die de verbondenheid met en identiteit van Meulebeke benadrukt. Er zal een baseline ontworpen worden die via een participatief traject gekozen wordt. De gemeentenaam met de gekozen baseline wordt tegen het einde van het jaar aan de beide gemeenteraden ter beslissing voorgelegd”, zeggen burgemeesters Luc Vannieuwenhuyze (Tielt) en Dirk Verwilst (Meulebeke).

Verschillende argumenten liggen aan de basis van die keuze. Zo blijft de rijke geschiedenis die is gelinkt aan de gemeentenamen behouden. De stadsnaam ‘Tielt’ bestaat al sinds de middeleeuwen en leende tijdens de geschiedenis zijn naam aan de ruimere regio waar Meulebeke ook steeds deel van uitmaakte. Bovendien blijft de lokale identiteit behouden en blijven Tieltenaars en Meulebekenaars verbonden aan hun eigen bekende gemeenten. Tot slot is het behoud van de namen kostenefficiënt en eenvoudig: de inwoners en bedrijven hoeven de plaatsnaam/postcode in hun adres niet te wijzigen.

Straatnamen

Daarnaast is de fusiestuurgroep bezig met de inventarisatie van de straatnamen die dubbel voorkomen in Tielt en Meulebeke. Zo zal er gekeken worden welke straten een nieuwe naam moeten krijgen.

“In de keuze voor die nieuwe straatnaam geven we de betrokken inwoners graag een stem: zij zullen hierin mee kunnen participeren. De nieuwe straatnamen worden door de beide gemeenteraden vastgelegd uiterlijk eind 2024.”

Op dinsdag 10 oktober vinden voor de bewoners infosessies plaats. Om 18.30 uur zijn alle Meulebekenaren welkom in OC Vondel, de inwoners van Tielt kunnen om 20.30 uur terecht in de Europahal. Dan wordt er dieper ingegaan op de diverse redenen achter de fusie, de concrete stappen in het proces en hoe je als burger betrokken kunt blijven.