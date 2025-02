“Na de school ook van depolitiek mijn kindje maken”: Ilse Vervaeck nieuwe schepen met groene vingers (49)

Op donderdag 6 februari kwam de Oostrozebeekse gemeenteraad in zijn nieuwe samenstelling bijeen voor de eerste gemeenteraad van het jaar. Bij de nieuwe gezichten: schepen Ilse Vervaeck (49). Eén ding was onmiddellijk duidelijk. “Voor mij is dit een nieuwe uitdaging en ik begin eraan met heel veel goesting”, aldus de Oostrozebeekse.

Privé Ilse Vervaeck (49) is afkomstig uit Ooigem. Ze is gehuwd met Brecht Dujardyn en moeder van Pauline (20), Cyriel (17) en Colette (15). Opleiding/loopbaan Na haar humaniora volgde Ilse een lerarenopleiding in Tielt. Eenmaal haar diploma op zak kon ze meteen aan de slag in de Vrije basisschool. Ze stond vier jaar in het vierde leerjaar, werd vervolgens zorgleerkracht, zorgcoördinator en beleidsondersteuner. In september 2013 werd ze schoolhoofd. Vrije tijd Uitstapjes met de legervoertuigen van haar man en in de moestuin werken.

Nieuwbakken schepen Ilse Vervaeck is in de gemeente zeker geen onbekende. Als schoolhoofd heeft zij al kennisgemaakt met generaties kinderen en hun ouders. Zij was ook een nieuwkomer op de lijst van burgemeester Luc Derudder en haalde meteen 715 stemmen, goed voor de vijfde hoogste score op de lijst Oostrozebeke.nu Wij gingen haar opzoeken in haar gezellige groene woning in de Kalbergstraaat 67 A.

“Ik ben niet langer fulltime schoolhoofd en de combinatie met politiek is best doenbaar”

Of het onderwijs de voldoening gebracht heeft waar zij op hoopte? “Toch wel want ik kreeg de liefde voor de kinderen mee van thuis uit. Moeder Annie gaf haar leven lang les en ook mijn zus Kartrijn staat in het onderwijs. Kreeg ik de liefde voor het lesleven van mijn moeder dan erfde ik de gedrevenheid van mijn vader. Ik sloot ook heel vroeg aan bij een jeugdvereniging en het was uiteindelijk het lidmaatschap van de Oostrozebeekse KLJ dat een kantelpunt betekende in mijn leven. Bij de KLJ heb ik mijn man leren kennen en samen doen we het erg goed.”

Goed overwogen

Vanzelfsprekend waren we geïnteresseerd in de carrièreswitch die ze nu maakt door de sprong naar de dorpspolitiek.” Een van mijn karaktertrekken is dat ik steeds op zoek ben naar een nieuwe uitdaging. Ik probeer steeds bij te leren en me op die manier te verrijken. Totaal onverwacht kwam de vraag of ik het zag zitten deel uit te maken van de lijst van de burgemeester bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Meewerken aan de uitbouw van de eigen gemeente was iets dat al langer sluimerde in mijn gedachten en toen de vraag kwam heb ik niet onmiddellijk neen gezegd maar eerst alles goed overwogen. Ik overlegde ook met mijn man om uiteindelijk de knoop door te hakken. Naar inhoud toe zag ik het project van de lijst Oostrozebeke.nu best zitten en toen ook het gehele gezin zich positief uitliet over mijn keuze heb ik toegezegd. Mijn gezinsleden kenden mijn gedrevenheid en waren er zich van bewust dat ik een nieuwe uitlaatklep nodig had. Intussen heb ik alles netjes op een rijtje en is de combinatie schoolhoofd en politiek best doenbaar.”

Mooie bevoegdheden

“Dat ik meteen een schepenzetel zou toegeschoven krijgen, was een absolute verrassing. Nooit had ik gedacht zoveel steun te zullen krijgen bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Wellicht heb ik door mijn verleden als schoolhoofd heel veel stemmen gekregen waarvoor ik echt dankbaar ben. De school blijft echter mijn kindje maar nu wil ik van de politiek ook mijn kind maken. Het is een bewuste keuze en ik ga er met heel veel gedrevenheid tegenaan. Ik kreeg ook mooie bevoegdheden toegeschoven zoals cultuur, toerisme, wonen en huisvesting, afvalbeleid en kinderopvang. Cultuur en toerisme zijn mijn creatieve invalshoeken. Ook het afvalbeleid is voor mij een heel grote uitdaging.”

Politiek verlof

Of er naast al dat professionele werk op school en in de politiek nog tijd is voor enige ontspanning? “Vooreerst wil ik duidelijk stellen dat ik niet langer fulltime schoolhoofd ben maar de directie deel met Celine Damman. Ik beschik nu over politiek verlof dat nodig is om mijn dossiers op de gemeente voor te bereiden. Een van mijn hobby’s zijn de kleine uitstappen met de legervoertuigen van mijn man Brecht. Grote reizen zijn niet aan mij besteed. Het meeste plezier beleef ik aan mijn moestuin. Ik ben echt iemand met groene vingers. Snoeien in de herfst is voor mij pure zaligheid. En hoewel ik veel groenten kweek, ben ik niet echt een keukenprinses. Die klus laat ik over aan mijn man Brecht die heel goed kan koken en de boodschappen laat ik over aan de meisjes. Binnen het gezin zijn de taken mooi verdeeld.”