N-VA Zonnebeke wil beleid om kinderopvang uit te breiden

Net als in veel andere Vlaamse gemeenten is er ook in Zonnebeke een tekort aan kinderopvang. De N-VA-fractie wil een beleid uitstippelen om extra opvangplaatsen te creëren.

“Zonnebeke scoort wat kinderopvang betreft niet goed. Er zijn slechts 128 opvangplaatsen voor 373 kinderen. Dat is lager dan het Vlaams gemiddelde”, aldus fractieleider Koen Descheemaeker (N-VA). Schepen Joachim Jonckheere (#Team8980) stelt dat ze voor de allerkleinsten geen pasklaar antwoord hebben in tegenstelling tot de goed uitgewerkte voor- en naschoolse opvang. De werkingssubsidie werd wel opgetrokken tot 250 euro per jaar. “De situatie is erg nijpend, maar men heeft geen enkele visie over hoe dit aan te pakken. Met enkel een subsidie van 250 euro per jaar trek je natuurlijk geen extra opvangplaatsen aan”, stelt Descheemaeker.

Infrastructuur

“Er zijn heel wat voorbeelden van hoe je als gemeente het creëren van extra opvangplaatsen kan stimuleren”, aldus Kim Verduyn, zelf moeder en bestuurslid voor N-VA. “Een goed initiatief zou bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een gemeentelijke locatie zijn waar een kinderopvang georganiseerd kan worden en dit aan een schappelijke huurprijs. Infrastructuur vinden die geschikt is om kinderopvang te organiseren, is immers niet evident. Wij moeten ons als gemeente inzetten en zoeken naar geschikte panden om private initiatieven te kunnen stimuleren, motiveren en bij te staan.”

Vorming

Conny Houthoofd (N-VA), lid van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst, vult aan. “Wij kunnen ondersteunen door vorming aan te bieden en door administratieve beslommeringen over te nemen. Met initiatieven zoals een aantrekkelijke starterspremie, een specifiek aanspreekpunt voor alles wat met kinderopvang te maken heeft, het ondersteunen en waarderen van de bestaande kinderopvang kunnen wij onze gemeente extra aantrekkelijk maken voor nieuwe starters en de bestaande onthaalouders extra hulp aanbieden.” (NVZ)