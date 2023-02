N-VA Wingene-Zwevezele bedankt vrijwilligers Herman en Rita met leuke verrassing

Naar aanleiding van de Week van de Vrijwilliger zette N-VA Wingene-Zwevezele Herman Derudder en Rita Schoonbaert in de bloemetjes.

Herman en Rita wonen in Villa Amphora in Wingene en het koppel staat steeds klaar om iedereen die hulp nodig heeft te helpen. Een delegatie van de N-VA bracht een bezoekje aan het koppel en ze hadden een leuke verrassing bij.

“We wensen bovendien alle vrijwilligers in onze gemeente hartelijk te feliciteren en te bedanken voor hun warm engagement”, vertellen gemeenteraadsleden Pieter-Jan Verhoye, Marie-Christine Vandendriessche en bestuurslid Marie-Rose Deryckere. “Herman en Rita zijn voor veel inwoners van Villa Amphora een belangrijk aanspreekpunt en toeverlaat. Hun engagement, passie en vrijwilligerswerk zijn hartverwarmend. Daarom zetten we ze graag in de bloemetjes in de Week van de Vrijwilliger.”