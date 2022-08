N-VA wil beloftes over voldoende parkeerruimte in centrumpark

Tijdens de jongste gemeenteraad ijverde N-VA-raadslid Filip Terryn dat er garanties moeten zijn voor voldoende parkeermogelijkheden bij de realisatie van het centrumpark.

“We hebben in het verleden altijd onze bezorgdheid geuit omtrent het verdwijnen van de 29 parkeerplaatsen in de Harelbekestraat”, stelt Filip Terryn. “We informeerden naar alternatieven en stelden zelfs de vraag of een ondergrondse parking tot de mogelijkheden behoorde. Dat alternatief is echter onbetaalbaar.”

Extra shop- en go plaatsen

“De handelaars uit het centrum hebben terecht hun bezorgdheid geuit. Ze konden ook wat beter betrokken worden bij de uitwerking van de plannen. Na overleg met de handelaars hebben wij met N-VA nog een aantal bijkomende voorstellen gesuggereerd. In eerste instantie de uitbreiding van de parking gelegen achter het gemeentehuis. Verder het voorzien van extra shop- en go plaatsen in overleg met de handelaars en het uitsluiten van bewonerskaarten tot langdurig gebruik van de shop- en go plaatsen. Al deze punten zouden gerealiseerd moeten worden vooraleer de huidige parking gesloten wordt. We kunnen ons in ieder geval wel vinden in de voorliggende plannen. Deze realisatie zal beslist een meerwaarde zijn voor het centrum van de gemeente.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open Vld) en schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V) bevestigden dat de meeste bijkomende voorwaarden zullen gerealiseerd worden. Enkel het aantal shop- en go plaatsen blijft hetzelfde. “Wij dringen aan om blijvend in overleg te gaan met de handelaars”, aldus nog Filip Terryn. (DRD)