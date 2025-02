N-VA Wervik-Geluwe breidt bestuur fors uit: fractieleider Sanne Vantomme blijft voorzitter

De leden van N-VA Wervik-Geluwe kwamen samen om een nieuw bestuur te kiezen. Inmiddels zijn alle functies ingevuld. Fractieleider Sanne Vantomme blijft aan als voorzitter, terwijl gemeenteraadslid Jari Denorme zijn rol als ondervoorzitter voortzet. Vantomme werd unaniem herverkozen met 100 procent van de stemmen. “Een score waar Bart De Wever alleen maar van kan dromen,” grapt hij.

Sanne Vantomme neemt hiermee een tweede termijn op als voorzitter. Hij werd voor het eerst verkozen in september 2022, nadat Jean-Marie Delbaere als waarnemend voorzitter had gefungeerd. Delbaere nam destijds de fakkel over van Virginie Mahieu, die om gezondheidsredenen haar functie neerlegde.

Met de uitbreiding van het bestuur van zeven naar dertien leden krijgt de partij een stevige versterking. “Nu kan ik rekenen op mijn eigen twaalf apostelen”, lacht Vantomme. “Een sterk bestuur is cruciaal. Het is de ruggengraat die onze mandatarissen ondersteunt in de gemeenteraad.”

Nieuwe namen

Binnen de vernieuwde ploeg neemt Davide Colloaert de coördinatie van het secretariaat en het huis-aan-huisblad op zich. Ronald Demey beheert de financiën als penningmeester. Ere-OCMW-raadslid Jean-Marie Delbaere blijft verantwoordelijk voor ledenwerving en het beheer van de website. Nieuwkomer Geert Vanderhaeghe wordt de nieuwe verantwoordelijke voor organisatie en communicatie. Audrey Masschelein neemt de jongerenwerking voor haar rekening, terwijl ondervoorzitter Jari Denorme ook het sociale-mediabeleid op zich neemt. Viviane Lewille blijft het bestuur trouw.

Ook de nieuwe gemeenteraadsleden Nathalie Ramon en Christel Verhaeghe maken deel uit van het vernieuwde bestuur, samen met Mia Carlier, Jean-Pierre Ryckebosch en nieuwkomer Hans Styl.

Kuitenbijters

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober behaalde N-VA een extra zetel, waardoor de partij nu met vier zetels in de raad vertegenwoordigd is. Sanne Vantomme bleek een ware stemmenkampioen met 1.111 voorkeurstemmen, enkel overtroffen door burgemeester Youro Casier (Vooruit).

“We blijven ons inzetten voor een beter, Vlaamser en welvarender Wervik. Onze inwoners verdienen dat”, besluit Vantomme. “We zullen opnieuw een scherpe oppositie voeren en de kuitenbijters van de gemeenteraad blijven.”