N-VA Torhout lost eerste namen voor verkiezingen: “Onze lijst is zo goed als rond”

Vrijdagavond in café Rozeveld heeft de Torhoutse afdeling van N-VA de eerste namen bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 13 oktober. “Onze lijst is zo goed als rond”, aldus gemeenteraadslid Eva Maes, die de koppositie inneemt. “Ons doel? De zes behaalde zetels van 2018 minstens overtreffen.”

Onder de nieuwe namen onder meer advocaat Maarten Willaert (42), kleinzoon van wijlen Paul Vlieghe, destijds apotheker en medeoprichter van de Torhoutse Volksunie. Maarten is in zijn vrije tijd voorzitter van voetbalclub SK Torhout. Grote kans dat hij op de tweede plaats van de lijst zal staan. Ook zijn mama Jo Vlieghe is overigens weer kandidaat.

Volksdichter Peter Sap als bekend gezicht

Op de derde plaats prijkt gemeenteraadslid Inge Perquy (51). Bekende nieuwkomer is Peter Sap (58), die jarenlang met zijn vrouw het vroegere restaurant De Kluze op het Conscienceplein heeft gerund. Peter geniet tevens bekendheid als maker van volkse gedichten in het sappige dialect. Ook een nieuw gezicht is Veerle Vandewiele (51), verpleegkundige op de dienst Radiologie van het AZ Delta, net als dierenvriend Marina Denoo (53).

En dan zijn er nog de jonge leeuwen Dylan Volckaert (24), Dylan Bauwens (22), Zite Fraeyman (18) en Nick Vanmassenhove (34). Zite is een van de drie dochters van lijsttrekker Eva Maes.

Voor een Torhout in vorm

De huidige gemeenteraadsleden Steve Becelaere, Jasper Vangheluwe en partijvoorzitter Mike Verhaeghe stellen zich voorts opnieuw kandidaat. Net als onder andere Luc De Ridder, supporter nummer één van Club Brugge en schragende kracht van de Blauw-Zwart Vrienden.

“We zullen ons met onze ploeg hard inzetten ‘voor een Torhout in vorm’, meteen onze campagneslogan”, aldus nog Eva. “Als inhoudelijke speerpunten focussen we op veiligheid, gezonde financiën, doordachte ruimtelijke ordening, een levendige lokale economie en een bruisend verenigingsleven.”