N-VA start jongerenafdeling Hooglede-Gits: “Komend jaar gaan we van start”

In 2023 komt er een jongerenafdeling van N-VA in Hooglede Gits, dit met ondersteuning van koepelafdeling Jong N-VA Rodenbach. “Zowel Hooglede-Gits, Roeselare als staden doen sowieso mee maar we hopen dat ook jongeren in de gemeenten rond Roeselare willen aansluiten”, aldus Célestine Despierre, één van de initiatiefnemers.

Roeland Houttekiet, huidig ondervoorzitter van N-VA Hooglede zet mee zijn schouders onder het project, nadat hij eerder de jongerenkoepel in regio Kortrijk mee oprichtte en een tijd lang jongerenvoorzitter en voorzitter van N-VA Harelbeke was. “We richten ons op jongeren die Vlaamsgezind zijn en kritisch staan tegenover de politiek en de impact op onze samenleving. Eerder gingen we al met de geïnteresseerden uit Hooglede en Gits luisteren naar Bart De Wever in Kortrijk, maar komend jaar gaan we dus echt van start.” Wie meer info wil, kan contact opnemen via roeland.houttekiet@n-va.be of celestine.despierre@n-va.be.