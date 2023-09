N-VA Plus wil toegang in ‘t Torreke in Dadizele ‘s avonds beperken, Visie niet: “Verkeerde mensen straffen”

Als het van N-VA Plus afhangt, dan wordt het gemeentelijk domein ‘t Torreke in Dadizele ‘s avonds afgesloten. Dat opmerkelijk voorstel lanceerden ze tijdens de gemeenteraad. “De afgelopen maanden kwamen er verschillende meldingen van vandalisme, criminaliteit en hangjongeren in en rond ‘t Torreke”, zegt Margaux Vandekerckhove. “Deze meldingen waren terecht, want ook de weggeefkast blijkt al twee keer schade te hebben opgelopen.”

“We stellen als groep volgende suggestie voor: een testproject om ‘s avonds de toegang te beperken om overlast in het algemeen aan te pakken op het domein. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met een toegangsbeperking vanaf een bepaald uur of een afsluiting aan de ingang van het domein.”

‘t Torreke is niet afgesloten en op verschillende plaatsen toegankelijk. “’t Torreke afsluiten vinden we geen goed idee”, zegt schepen van Toerisme Nessim Ben Driss (Visie). “Daarmee gaan we de verkeerde mensen straffen. Afsluiten kan en willen we ook niet omwille van een paar enkelingen die de boel saboteren. Heel de kant van de Remi Dewittestaat is zo’n honderd meter.”

Daders gevat

Eind augustus kwam opnieuw vandalisme aan de weggeefkast aan het licht. De camerabeelden werden doorgegeven aan de politie. “Met resultaat, want alle daders zijn gevat”, geeft burgemeester Ward Vergote (Visie) aan. “Onze groep vindt het dan ook zeer spijtig dat zo’n mooi en sociaal initiatief als de weggeefkast de ‘dupe’ zou zijn door het feit dat de orde niet gehandhaafd kan worden op het domein”, vervolgt Margaux. “Door het signaal te geven op sociale media dat de kast dreigt weggenomen te worden, straft men niet de juiste personen en zal het vandalisme ten gronde niet aangepakt worden.”

“De bron van problemen op het domein blijven hetzelfde. We vragen dan ook aan het bestuur om ten gronde na te denken over een beleid en een visie rond criminaliteit en vandalisme in Dadizele, in nauwe samenwerking met de politie. Het domein moet een plaats van samenkomst zijn voor gezinnen, ouderen en mensen die willen genieten van het prachtige park tijdens een wandeling.”

Kleine incidenten

“De voorbije maanden waren er verschillende meldingen van vandalisme, criminaliteit en hangjongeren”, zegt schepen Nessim Ben Driss. “Het is niet in die mate dat we ons grote zorgen moeten maken. Het gaat om drie à vier gevallen van vandalisme. Criminaliteit vind ik een beetje een groot woord. Het zijn meestal kleine incidenten geweest. De hangjongeren zijn meestal dezelfde en het beperkt zich tot de weekends en de vakantie. Nu het skatepark er is, gaan ze zich misschien naar daar verplaatsen. Het zou jammer zijn dat door een paar enkelingen we die geefkast zouden moeten wegnemen en een mooi initiatief zou verdwijnen.”

“We dringen aan bij de politie om op geregelde tijdstippen patrouilles te doen”

“We dringen aan bij de politie om op geregelde tijdstippen patrouilles te doen. De wijkagent heeft zijn bureel in ‘t Torreke. We kunnen niet verwachten van de politie dat ze daar dag en nacht op de uitkijk staan. Er hangen nu drie camera’s. Er zijn ook bewuste burgers die meldingen doen. Het is een moeilijk geval. Ik begrijp uw bezorgdheid, Margaux. We doen er als bestuur alles aan om de overlast te beperken”

Tijdens een plaatsbezoek zag Margaux een groep jongeren zitten. “Al die blikken en sigarettenpeuken onder de banken… Wie door ‘t Torreke loopt, heeft niet het gevoel dat het daar aangenaam is”, liet ze nog horen. “Kunnen we geen signaal geven dat dit niet de plaats is om daar samen te hokken?”

“Als er beelden zijn, waarom gaan we dan niet beboeten, het is sluikstorten”, merkt Gert-Jan Hovaere op (N-VA Plus) op. “Dat klinkt nogal redelijk militaristisch”, reageert Ward Vergote.

Niet wegjagen

De burgemeester nuanceerde. “Die jongeren mogen daar zitten, iets drinken, babbelen en lachen maar dat geeft misschien een verkeerde en angstige indruk”, merkt hij op. “Er waren al veel politiepatrouilles. Ik vind ‘t Torreke een goede plaats voor hangjongeren, want daar zijn ze gezien. Als we een avondklok invoeren en hen wegjagen, gaan ze zich verplaatsen naar het bos van Mariënstede en zal het misschien nog veel erger zijn. Afsluiten is geen optie.”