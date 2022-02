N-VA pleit voor Stationsstraatals enige locatie voor vrijdagmarkt

De oppositiepartij N-VA gaat niet akkoord dat de wekelijkse vrijdagmarkt vanaf 11 maart voor een lange periode verhuist naar drie verschillende locaties in het stadscentrum. “Dit zal, en hopelijk ben ik mis, de doodsteek zijn voor onze wekelijkse markt”, reageert fractieleider Sanne Vantomme. “We weten dat de marktkramers graag allemaal samen staan en de enige plaats waar dit voor negentig procent lukt is de Stationsstraat.”

Tijdens de heraanleg van de Steenakker krijgen de marktkramers voor zeker vijftien maanden een plaats in het stadsdomein Oosthove, het Sint-Maartensplein en de Vrijdagmarkt, vlak naast de Sint-Medarduskerk.

“De afstand tussen Oosthove en de Vrijdagmarkt is te ver”, aldus Vantomme. “Ook naar parkeergelegenheid toe is dit een slechte beslissing. De dichtste parking is de Akademiestraat, die tegen acht uur al vol staat met auto’s van medewerkers van de twee woonzorgcentra en leerkrachten van de twee scholen in de buurt.”

Hopelijk geen mobiliteitsinfarct

“De kortste weg van Oosthove naar de Vrijdagmarkt is meer dan 350 meter. Wat met de mensen die minder mobiel zijn, en waar gaan de mensen hun wagen parkeren in het centrum? Er zijn nu al klachten in de Koestraat en Scherpenheuvelstraat dat alles er vol staat sinds de invoering van het nieuwe circulatieplan en de uitbreiding van de blauwe zone in de Sint-Medardusstraat.”

“Nu de buurt nog eens opzadelen met extra druk is voor ons een brug te ver. En wat met de veiligheid van de schoolgaande kinderen? We hopen dat deze beslissing geen infarct creëert op het gebied van mobiliteit. In de beslissing van het schepencollege vinden we dat er te weinig rekening gehouden wordt met mensen die minder mobiel zijn.”

Twee cafés

“We weten dat er geen perfecte oplossing bestaat voor de problematiek, maar wel een betere. Tijdens de gemeenteraad had ik voorgesteld om de markt te organiseren in een vrijgemaakte Stationsstraat. Dit is niet de ideale oplossing, maar de straat ligt tussen twee parkeergelegenheden.”

“De Stationsstraat alleen zal waarschijnlijk niet genoeg zijn voor het volledig herlokaliseren van de markt, maar we zijn ervan overtuigd dat het grote deel van de marktkramers wel er zijn plaats kan krijgen. Het grote voordeel is evenwel dat de meeste marktkramers samen kunnen staan, en er zijn in de nabijheid twee cafés (De Macote en ‘t Lusterke, red.) met sanitair. Voor de overige marktkramers zijn er nog mogelijkheden in de buurt.”

“De parking NMBS in de Ommegangstraat ligt op enkele meters van de Stationsstraat en op wandelafstand bevindt zich de nieuwe parking in de Gasstraat. Ik schat dat er een 150-tal plaatsen zijn op die twee locaties. Het grootste voordeel om de markt in de stationsbuurt te organiseren is dat de scholen en zorgcentra gevrijwaard worden van overdruk.”

Sanitair

“Op de Vrijdagmarkt is er geen sanitair voor de marktkramers. Er is daar ook geen drankgelegenheid (frituur Sint-Medard is van plan vroeger open te gaan, red.) . Oosthove heeft wel toiletten, maar er is ook geen gelegenheid voor de marktkramers om er iets te halen om te drinken. We weten dat er in de Stationsstraat een bushalte is van De Lijn, maar die kan op vrijdag verplaatst worden. In veel gemeenten sluit men omwille van de wekelijkse markt doortochten van De Lijn af.”

“We zijn bezorgd dat de bezoekers van de wekelijkse markt“We zijn bezorgd dat de bezoekers van de wekelijkse markt, en zeker de minder mobiele mensen, moeilijk plaats gaan vinden om hun wagen te parkeren. Rekening houdend met ‘wie koopt op de markt is meestal goed geladen’, gaan deze mensen geen 500 meter wandelen naar hun auto.”