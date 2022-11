N-VA opent zelf de stadstuin van 400.000 euro

De oppositiepartij N-VA pakte zondagmorgen in Wervik uit met een ludieke actie en zorgde zelf voor de ‘officiële opening’ van het veelbesproken heel dure stadstuintje pal naast het stadhuis. Eerder gaf burgemeester Youro Casier (Vooruit) aan dat het vanuit de stad niet tot een officiële opening komt.

Het heel dure stadstuintje was één van de redenen waarom het tot een breuk kwam in de meerderheid van Vooruit en de stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project.

“Afgelopen zomer besliste het schepencollege om deze stadstuin niet officieel te openen wegens waarschijnlijk te beschaamd van de eigen creaties”, aldus fractieleider en voorzitter Sanne Vantomme. “Vriendelijk en behulpzaam zoals we zijn, nemen we die taak dan maar op ons om de gouden tuin van 400.000 euro officieel te openen.”

Het Fortuintje

“Op die manier belichten we als oppositie- en zweeppartij deze schandvlek van onbehoorlijk bestuur nog eens. Dit stadstuintje is amper een schort groot. Elke inwoner betaalt hiervoor 21,12 euro. Per gezin kost deze tuin 57,14 euro, of de helft van de gemeentebelasting. Dit is een voorbeeld van hoe het niet moet.”

N-VA deed onder de bestuursleden een oproep voor een naam voor de tuin. “Volgende suggesties bereikten ons: het fortuintje, de blauwe plekke, fauna- en floraluxe, de tuin der schande en de gouden tuin”, aldus Sanne. “Deze voorstellen gaan we overmaken aan het schepencollege.”

(EDB)