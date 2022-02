N-VA na opblazen van de coalitie in Maldegem: “Autoritaire burgemeester heeft iedereen weggejaagd”

Omdat de partij zich niet meer kon vinden in de politiek die door Open VLD en De Merlaan werd gevoerd, heeft N-VA Maldegem beslist om de stekker uit de coalitie te trekken. Samen met CD&V en Groen zal de partij tijdens een bijzondere gemeenteraadszitting een motie van wantrouwen indienen. De drie partijen hebben een bestuursakkoord voor de komende drie jaar. Koenraad De Ceuninck wordt de nieuwe burgemeester.

N-VA en Open VLD trokken in oktober 2018 naar de verkiezingen met als enig doel de CD&V in de oppositie te duwen. De zondagavond van de verkiezingen was de bestuursovereenkomst tussen de twee partijen en De Merlaan al getekend. “Met ons nieuw bestuur gaan wij voor een politiek waar de scheidingslijn tussen de meerderheid en de oppositie flinterdun is”, klonk het tijdens de installatie van de nieuwe meerderheid.

Als Van Hulle zijn zin zou doordrijven, zou hij onze gemeente opzadelen met een schuldenberg van meer dan 50 miljoen euro

Burgemeester Bart Van Hulle kondigde aan dat efficiëntie het nieuw codewoord voor zowel het bestuur als het personeel zou worden. “Het werd al snel duidelijk dat er van een open beleid weinig sprake was. De burgemeester nam een initiatief en de meerderheid moest het achteraf goedkeuren. Door zijn autoritair optreden joeg hij zowel zijn coalitiepartners als een groot deel van de oppositie tegen hem in het harnas. Wij hebben vorig jaar nog geprobeerd om de bakens te verzetten, maar Open VLD en De Merlaan boerden op dezelfde wijze verder”, legt Cédric De Smet uit, voorzitter van N-VA.

Luxeprojecten

Bij N-VA drongen ze erop aan om werk te maken van het aangekondigde warm en menselijk beleid, maar de aangekondigde vernieuwingen bleven in de koelkast en de burgemeester pakte uit met enkele luxe projecten waarover in het schepencollege nog niets was gezegd. “Als hij zijn zin zou doordrijven, zou hij onze gemeente opzadelen met een schuldenberg van meer dan 50 miljoen euro. Door zijn autoritair opreden verlieten meer dan 30 personeelsleden vrijwillig of gedwongen. Verantwoordelijken van verschillende diensten hielden het bij de gemeente voor bekeken. Toen ook schepenen en raadsleden het ondertussen zwalpende schip verlieten, was het voor ons tijd om in te grijpen”, besloot voorzitter De Smet zijn verhaal. Maandagavond werd tijdens een bestuursvergadering van de N-VA eenparig beslist om de stekker uit de coalitie te trekken en een nieuwe coalitie te vormen met CD&V en Groen.

“Dat was geen coalitie met drie”

Voor veel Maldegemnaren was het opblazen van de coalitie door N-VA geen verrassing. Officieel werd er door de leden van de N-VA niet geklaagd over de samenwerking, maar off the record lieten ze een ander verhaal horen. Van bij het begin van de bestuursperiode was het duidelijk dat het goed klikte tussen Open VLD en De Merlaan. Als er al overleg was, dan werd N-VA daar buiten gehouden. De N-VA was enkel nodig om de door de burgemeester aangebrachte projecten en de voorgestelde besparingsmaatregelen goed te keuren.

Alarm

“In juni van vorig jaar hebben wij nog een vergadering belegd met de drie coalitiepartners om alle misverstanden uit te praten en het geweer van schouder te veranderen. Van de afgesproken nieuwe start is er niets in huis gekomen. Toen eind vorig jaar eerst schepen Peter Van Hecke (Open VLD) zijn schepensjerp inleverde en daarna Rudi De Smet (N-VA) ontslag nam als schepen en raadslid, ging bij N-VA het alarm af. Maandag is dan de beslissing gevallen”, vertelde Cedric De Smet (N-VA).

Peter Van Hecke. (foto LV)

Peter Van Hecke: “Na minder dan een jaar zag ik de bui al hangen” Peter Van Hecke (Open VLD) begon deze bestuursperiode als schepen van Lokale economie en Feestelijkheden. Eind vorig jaar leverde hij uit onvrede over het gevoerd beleid zijn schepensjerp in en wil als raadslid niets meer te maken hebben met Open VLD Maldegem. “Wij zijn in 2019 met veel ambities vertrokken. Wij zouden voor een nieuw open politiek beleid zorgen. Het duurde niet lang of iedereen wist dat in het schepencollege de wil van één persoon wet was. Wie de burgemeester niet volgde in zijn gedachtegang, werd uitgekafferd en het personeel bibberde als de burgemeester op een dienst binnenkwam.” Zware opdracht “Na minder dan een jaar zag ik de bui al hangen. Die ploeg zou zonder ingrijpende veranderingen het einde van de rit niet halen. Het was gewoon afwachten tot bij N-VA het potje overkookte. Dat is nu gebeurd. De nieuwe coalitie staat voor een zware opdracht. Zij moet Maldegem weer op het goede spoor krijgen en het geschokte vertrouwen van het personeel moet hersteld worden. Ik wens hen veel succes. Ik maak nog altijd deel uit van de open VLD-fractie, maar wil nu en in de toekomst met deze Maldegemse Open VLD afdeling niets te maken hebben”, besloot Peter Van Hecke.

Koenraad De Ceuninck. (foto LV)