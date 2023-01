N-VA Maldegem heeft nieuwe voorzitter

Sinds begin dit jaar heeft N-VA Maldegem een nieuwe voorzitter. Cédric De Smet (36) geeft de fakkel door aan Jan De Metsenaere (45).

“Mijn taak als fractieleider combineren met het voorzitterschap werd wat veel. Ik ben heel blij dat Jan bereid is om deze boeiende functie op zich te nemen”, aldus Cédric De Smet, die fractieleider blijft.

Jan De Metsenaere stond in 2011 mee aan de wieg van N-VA Maldegem en komt uit een politiek nest: ook zijn vader Wilfried was jarenlang gemeenteraadslid. Jan De Metsenaere nam onder de drie voorgaande voorzitters al het ondervoorzitterschap voor zijn rekening. Zijn komst als voorzitter zorgt dus voor extra ervaring en brengt nog meer stabiliteit binnen het bestuur.

“In februari van vorig jaar trokken we met onze partij de stekker uit de coalitie met Open Vld en De Merlaan. Een gebrek aan inspraak en transparantie was daarvan de oorzaak”, zegt De Metsenaere. “Nu de eerste dagen van 2023 achter de rug zijn, willen we het woelige politieke jaar 2022 achter ons laten en over de partijgrenzen heen op een positieve manier en met wederzijds respect aan politiek doen. We zien de toekomst positief tegemoet en zijn helemaal klaar om samen met onze coalitiepartners Groen en CD&V Maldegem weer op de kaart te zetten. De bereidheid om met de oppositie tot compromissen te komen is er. Concrete dingen realiseren die een positieve impact hebben op het leven van alle Maldegemnaars, dat is waarvoor ik deze uitdaging aanga.”

Jan De Metsenaere is software test engineer. Hij is getrouwd met Ellen Keirse (38) en de vader van Kamiel (13), Nestor (11) en Margriet (8). (MIWI)