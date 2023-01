N-VA maakt zich zorgen over afbraak schoolgebouw Woumen: “We vragen bijkomend onderzoek naar asbest”

De afbraak van het oude schoolgebouw in Woumen bij Diksmuide is al een tijdje aan de gang. Zo is het dak al verwijderd. Toch maakt oppositiepartij N-VA zich nog zorgen, nadat de partij gecontacteerd werd door een bezorgde burger. “Er is niets onwettelijk gebeurd in dit dossier, maar toch vragen we om extra stalen te analyseren om zeker te zijn dat er geen asbest in het resterende gebouw zit”, reageert Bert Laridon van N-VA. Milieuschepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) gaat niet meteen in op die vraag. Moet de buurt zich zorgen maken?

Extra stalen

N-VA vraagt om extra stalen te laten analyseren van materiaal uit het oude schoolgebouw in Woumen dat volop afgebroken wordt. “Voor de opmaak van het sloopopvolgingsplan zijn er veel te weinig stalen genomen van materialen die eventueel asbest kunnen bevatten. Zo zijn er maar een paar testen geweest in het pleisterwerk in de gang en één in het plafond”, schetst Bert Laridon van N-VA.

“Bijkomende stalen analyseren is maar een paar dagen werk”

“De aanvraag van de omgevingsvergunning gebeurde op 30 juni vorig jaar. Een dag later werd de verplichting ingevoerd om voor dergelijke sloopwerken te werken met de sloopbeheerorganisatie Tracimat. Mocht het goedgekeurde sloopopvolgingsplan vandaag – met de nieuwe wet – op tafel liggen, dan zou bijkomend onderzoek zeker nodig geweest zijn. Het zou van goed bestuur getuigen dat dossiers die net voor 1 juli vorig jaar zijn ingediend uit veiligheidsoverweging behandeld zouden worden volgens de nieuwe wetgeving met minstens twee staalafnames per ruimte. Daarom vragen we alsnog om bijkomende stalen te laten analyseren. Dat is slechts een paar dagen werk. Dan zijn we zeker. Enkel het dak is nu verwijderd, alle muren, plafonds en vloeren moeten nog tegen de vlakte.”

Voldoende staalnames

Milieuschepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) reageert: “De bezorgde burger, zoals de persoon die zich zorgen maakt noemt, wil zich onder geen beding bekend maken en dat stoort me verschrikkelijk. Bij de afbraak van het vroegere ontmoetingscentrum in Woumen, vlakbij de oude school, heeft hij niet gereageerd en nu panikeert hij plots wel.”

“Ik zou niet weten waarom de afbraakwerken stilgelegd zouden moeten worden. Ik heb vertrouwen in de expertise van de aannemer” – Milieuschepen Marc Deprez

Volgens Deprez zijn er wel degelijk voldoende stalen gecontroleerd geweest. “Aanvankelijk zijn er acht plekken onderzocht, maar na de opmerkingen van de zogezegde bezorgde burger hebben we er nog drie bijkomende gecontroleerd aan de zijkant van de kapel. Die waren allemaal negatief. Er is een sloopopvolgingsplan opgesteld zoals het hoort tegen de deadline. Dat is voldoende. Alle wettelijke bepalingen zijn gevolgd.”

“Ik zou niet weten waarom de afbraakwerken stilgelegd zouden moeten worden. Ik heb vertrouwen in de expertise van de aannemer. Er is voldoende controle geweest op het terrein en het wordt nog steeds nauwlettend opgevolgd. We mogen geen paniekvoetbal spelen.”

Schooldirecteur reageert

Vrije Basisschool De Veerkracht, die sinds een paar jaar in een nieuw achterliggend gebouw gehuisvest is, is geen eigenaar van het oude schoolpand. Directeur Karel Famaey wil toch reageren om alle ongerustheid weg te nemen.

“Het is vreemd dat er nu vragen gesteld worden, terwijl er een openbaar onderzoek is geweest en de afbraak volop bezig is. Zowel in 2004 als in 2022 is een asbestinventaris gebeurd. De aannemer weet dus heel goed op welke plaatsen in het gebouw een speciale procedure nodig is. Er zijn bovendien nog bijkomende controles gebeurd. Wij maken ons geen zorgen. De aannemer voert de werken op een professionele en veilige manier uit. De ouders moeten zich dus niet ongerust maken.”

(GUS)