N-VA krijgt met Jong N-VA Rodenbach nieuwe jongerenafdeling in regio Roeselare

Op 18 februari richtte een groep van Jong N-VA’ers uit de regio Roeselare, Hooglede, Staden en Ledegem een nieuwe afdeling op met de benaming Jong N-VA Rodenbach. Zij kozen meteen ook een nieuw bestuur. Célestine Despierre (26) uit Sint-Jozef De Geite, Hooglede is de allereerste voorzitter van de nieuwe afdeling.

“Al in het najaar van 2022 kwamen de verschillende geïnteresseerden samen om de oprichting te bespreken. Niet minder dan 12 bestuursleden werden op zaterdag verkozen, met nog 5 afwezigen in de wachtkamer. De afdeling krijgt daarmee meteen een van de grootste besturen van Vlaanderen”, horen we van Célestine Despierre.

Célestine Despierre uit Hooglede is de eerste voorzitster van de afdeling, Roeland Houttekiet (eveneens Hooglede) werd verkozen als secretaris, Reinhilde Vermeulen (Roeselare) is de penningmeester. Brecht Verbeest (Roeselare) en Iron Degryse (Roeselare) zullen de afdeling vertegenwoordigen binnen de nationale afdelingsraad, het hoogste orgaan binnen Jong N-VA.

Nood aan nieuwe afdeling

“We zijn trots om in en rond de Rodenbachstad opnieuw een Vlaamsgezinde jongerenpartij te hebben. Het feit dat onze gloednieuwe afdeling meteen bij de opstart uit zoveel geëngageerde jongeren bestaat, bevestigt dat er dringend nood aan was. We bieden de jeugd in onze regio een alternatieve stem: ‘de jeugd’ bestaat niet enkel uit linkse ideeën zoals soms wordt voorgehouden, wel integendeel. We zullen proberen in de verschillende gemeenten die nuchtere stem te vertegenwoordigen en op een realistische manier aan politiek te doen. Wie zich kan vinden in onze standpunten in deze streek en jonger is dan 31 weet nu dat hij/zij bij ons terecht kan”, geeft voorzitter Despierre mee.

De overige verkozen bestuursleden zijn Jens Berghe (Ledegem), Steven Ostyn (Roeselare), Simon Deneir (Roeselare), Louise B. (Roeselare), Amélie Despierre (Hooglede) en Karel Depla (Staden). Reeds vijf andere jongeren gaven aan zich hier in de nabije toekomst bij aan te sluiten.

Nationale ondervoorzitter Mike Verslijpe en nationale penningmeester Shauny Bronders zaten de interne verkiezingen voor.