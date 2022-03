N-VA Kortrijk heeft nieuw bestuur

Piet Lombaerts en Trui Steenhoudt zijn verkozen als covoorzitters van de Kortrijkse afdeling van N-VA.

Piet Lombaerts, die sinds 2020 voorzitter is, blijft de afdeling leiden en zal dit de komende jaren doen in co-voorzitterschap met Trui Steenhoudt, die al jarenlang actief is in de afdeling als organisatieverantwoordelijke. Het nieuwe bestuur telt 23 leden en is aangesteld tot begin 2025.

“Ik sta klaar om een dynamische en jeugdige groep met succes door twee belangrijke verkiezingen te leiden”, aldus Piet Lombaerts. “Ik begin met volle goesting aan mijn nieuwe functie als covoorzitter. Ik ben trots om samen met Piet aan het roer te staan van een zeer dynamische groep. Met een combinatie van ervaren, gevestigde waarden en opkomend jong talent hebben we een droomteam voor de toekomst”, getuigt Trui Steenhoudt.

Naast de vijf mandatarissen Axel Ronse, Kelly Detavernier, Philippe Dejaegher, Liesbet Maddens en Peter Sustronck, die automatisch zetelen in het afdelingsbestuur, werden in totaal 18 bestuursleden verkozen.

(PVH)