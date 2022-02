N-VA Knokke-Heist wil culturele activiteiten in Park 58: “Uniek stukje natuur kan nog aantrekkelijker”

N-VA fractieleider Cathy Coudyser stelt voor om Park 58 aantrekkelijker te maken door er kleinschalige taal- en woordactiviteiten te laten plaatsvinden. “Tegelijk willen we ook een nieuwe functie geven aan de verloederde machinegebouwen bij de watertoren”, klinkt het. Burgemeester De Groote denkt er dan weer aan om de oude garages te gebruiken als stockageruimte voor verenigingen.

Naar aanleiding van de goedkeuring van een nieuwe overeenkomst tussen Natuurpunt en gemeente Knokke-Heist wat betreft het beheer van Park 58, deed oppositieraadslid Cathy Coudyser (N-VA) een aantal voorstellen om het duinenpark en zijn omgeving aantrekkelijker te maken.

Het park – dat zijn naam dankt aan de wereldexpo van 1958, waarbij een deel van het duinengebied werd ingericht als park – is volgens raadslid Coudyser uitstekend geschikt om taal, cultuur, erfgoed en natuur met elkaar te verbinden.

Zeldzame flora

Park 58 werd in 2019 door bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) erkend als privaat natuurgebied dankzij de intacte duingraslanden waar veel zeldzame duinplanten en bloemen bloeien. “Met Natuurpunt, de bibliotheek, onze kunstacademie MAAK en het cultuurcentrum zou gekeken kunnen worden om in het park kleinschalige taal- en woordactiviteiten voor verschillende doelgroepen te organiseren”, zegt Coudyser.

“Poëzie in het park, poppen- of verteltheater voor kinderen en jonge gezinnen, woordzoekspelletjes of een klankenplek kunnen dit uniek stukje natuur nog aantrekkelijker maken. Taal, cultuur en natuur zijn complementair.”

Tegelijk stelt de N-VA ook voor om een toekomstplan uit te tekenen voor de verloederde machinegebouwen die bij de watertoren horen. Die watertoren doet nog steeds dienst voor het waterbedrijf, in eigendom van het Autonoom Gemeentelijke Stadsontwikkelingsbedrijf (AGSO), maar de machinegebouwen zijn in onbruik geraakt en in slechte staat.

“Zowel de watertoren als de machinegebouwen staan op de Inventaris Onroerend Erfgoed. Het is dus de plicht van de gemeente om deze te onderhouden. Erfgoed moeten we koesteren, maar we moeten er ook een toekomst aan geven”, gaat Coudyser verder.

“Wij denken dan in de eerste plaats aan vergaderfaciliteiten voor Natuurpunt. Daarnaast kan dit ook het onthaalpunt zijn voor gidsen en deelnemers aan begeleide wandelingen en fietsroutes. En te overwegen valt misschien ook om de eerder genoemde taal- en woordactiviteiten bij slecht weer daarbinnen te organiseren.”

Veiligheid

Burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) staat niet afkering tegenover de voorstellen. “Maar we moeten wel rekening houden met de strenge veiligheidsvoorschriften bij de watertoren. Het lijkt me interessant om hier ook eens het advies te vragen van onze milieuraad”, zegt De Groote, die ook zelf een voorstel had.

“Het lijkt me tevens interessant om te onderzoeken of alvast een deel van die loodsen en garages niet gebruikt kan worden voor de opslag van de materialen van carnavalsgroepen en andere verenigingen uit Knokke-Heist, zoals bijvoorbeeld de lokale afdeling van het Rode Kruis.”

