N-VA Ieper lanceert schepen Eva Ryde richting Vlaanderen

In de nasleep van de politieke storm rond de Ieperse stadslijst leek de politieke toekomst van schepen Eva Ryde plots hoogst onzeker. Nu lanceert N-VA haar richting het Vlaamse niveau.

“Geen commentaar”, reageerde Ryde dit najaar op de uitspraken van schepen Philip Bolle (Vooruit) na de bekendmaking van de Ieperse stadslijst. “Ook N-VA zou een voetnoot waard zijn”, zei Bolle toen. “Wellicht omdat het niet te veel zou opvallen dat hun meest waardevolle schepen Eva Ryde koudweg en genadeloos uit het N-VA-verhaal werd geschreven.”

Nu plaatst N-VA haar op de tweede plek van de Vlaamse lijst, als “running mate” van kopman Sander Loones uit Koksijde.

Bijzondere jeugdzorg

De 39-jarige Ryde studeerde pedagogie en was een tijd werkzaam in de bijzondere jeugdzorg. Ze is sinds 2007 gemeenteraadslid voor N-VA en werd in 2013 en 2019 verkozen tot schepen in haar stad. Deze bestuursperiode is ze voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en is ze in Ieper bevoegd voor welzijn, financiën, senioren, onderwijs en kerkfabrieken.

Alsnog stadslijst?

De tweede plaats op de Vlaamse lijst sluit een plaats op de Ieperse stadslijst met N-VA-kopman Dimitry Soenen niet uit. “Daar is nog niets afgeklopt”, aldus Ryde.

