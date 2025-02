N-VA Ieper kiest nieuw bestuur, Jan Delie blijft voorzitter: “Heel wat jongere leden toegetreden”

N-VA Ieper hield afgelopen weekend haar driejaarlijkse bestuursverkiezingen. Jan Delie blijft voorzitter, terwijl Brecht Lottegier nu ondervoorzitter wordt. Verrassende nieuw gezicht in het bestuur is Karl Mortier, die in het verleden nog voorzitter van CD&V Westhoek was.

Oud-schepen Jan Delie was al voorzitter sinds september 2024. Hij nam toen het roer over van Bernard Van Isacker nadat er heisa ontstaan was door uitlatingen van Van Isacker op X. Volgens de partij gebeurde de voorzitterswissel echter om Bernard Van Isacker meer tijd en ruimte te geven om campagne te voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober.

Nieuw bestuur

Op zondag 2 februari beslisten de Ieperse N-VA-leden dat Jan Delie voorzitter mag blijven voor de komende drie jaar. Ook verkozen in het nieuwe bestuur zijn: Jef Vanhove, Karlijne Dominique, Simon De Vuyst, Wouter Goudeseune, Bernard Uzeel, Kelmin Deprince, Gianni Mahieu, Amy Gabriëls en Karl Mortier. Eva Ryde als schepen en Vlaams parlementslid, Dimitry Soenen als gemeenteraadslid en Ben Glorieux als eerste opvolger in de gemeenteraad maken automatisch deel uit van het bestuur.

Karl Mortier

Karl Mortier is de opvallendste figuur in het nieuwe bestuur. Van 2007 tot 2009 was hij voorzitter van CD&V Zonnebeke, van 2010 tot 2012 voorzitter van CD&V Westhoek. Opvallende afwezige is oud-voorzitter Bernard Van Isacker. Ook Alain Vansevenant, Jay Navas Navarro en Jo Flamen verdwijnen uit het bestuur.

“Vereerd”

“Ik ben vereerd om de rol van voorzitter op mij te nemen en ik kijk ernaar uit om samen met het team te werken aan een betere toekomst voor Ieper”, zegt Jan Delie. “Onze prioriteit is om de stem van de burgers te vertegenwoordigen en positieve veranderingen te realiseren. Het verheugt me om heel wat jongere leden toe te zien treden tot het bestuur.”

Sterk verjongd

Brecht Lottegier neemt de fakkel over van Ben Glorieux als ondervoorzitter. Eerder was Lottegier de secretaris van de Ieperse N-VA afdeling. “Het bestuur is sterk verjongd en we zijn klaar om de uitdagingen aan te gaan en de belangen van Ieper en zijn inwoners te behartigen. We zullen ons inzetten voor transparantie, betrokkenheid en vooruitgang. In de volgende bestuursvergadering wordt ook een nieuwe secretaris en penningmeester aangeduid”, zegt Brecht Lottegier. (TOGH)