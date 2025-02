N-VA Harelbeke kiest nieuw bestuur

De leden van N-VA Harelbeke hebben tijdens de driejaarlijkse bestuursverkiezingen in d’Oude Pastorie een nieuw bestuur verkozen. Pieter-Jan Vangheluwe (33) werd verkozen tot afdelingsvoorzitter en Thomas Gailliaert (29) tot ondervoorzitter. De nieuwe bestuursploeg zal de komende drie jaar aan de slag gaan om de afdeling verder te versterken en de politieke koers mee te bepalen.

De afgelopen weken konden alle N-VA-leden zich kandidaat stellen voor het nieuwe bestuur. Pieter-Jan Vangheluwe neemt de fakkel over van Niko Tanghe, die sinds oktober 2021 voorzitter was. Pieter-Jan, woonachtig in Stasegem en werkzaam als facility assistant, was het afgelopen jaar al actief als bestuurslid en nam deel aan de lokale verkiezingen vanop de tiende plaats.

Kersvers voorzitter Vangheluwe kijkt met veel enthousiasme naar de toekomt: “Als relatief recent bestuurslid doet het me deugd om deze erkenning te krijgen van de leden. Met een mooie mix van ervaring en nieuwe gezichten wil ik de afdeling een frisse start geven. We gaan actief op zoek naar vers bloed om onze ploeg de komende jaren verder te versterken.”

“De afgelopen verkiezingsuitslag was een stevige klap, maar dat motiveert ons alleen maar om harder te werken. We willen opnieuw dichter bij de mensen staan, zichtbaar en aanspreekbaar zijn in Harelbeke. Door gerichte acties en inhoudelijke voorstellen willen we de stad mee vormgeven. Samen met onze twee mandatarissen blijven we de meerderheid kritisch bijsturen, steeds met een realistische blik en constructieve oplossingen”, gaat Vangheluwe verder.

Thomas Gailliaert, die sinds kort in Harelbeke woont en werkzaam is als accountmanager in de chemische industrie, neemt de functie van ondervoorzitter over van Patrick Claerhout. “N-VA Harelbeke heeft voor een jong en ambitieus project gekozen, dat echt iets wil teweeg brengen. Daarbij geniet het verkozen bestuursteam van de steun van enkele ervaren rotten. Harelbeke is een fantastische plaats om kinderen groot te brengen en oud te worden. Onze lokale N-VA-afdeling moet daar opnieuw aan bijdragen. Ik streef er in deze rol dan ook voor om een reeds sterk team te steunen en te groeien naar de volgende verkiezingen toe”, aldus Gailliaert.

Nieuw verkozen bestuursleden

Naast de voorzitter en ondervoorzitter bestaat het nieuwe bestuur uit een sterke ploeg, inclusief de mandatarissen Célestine Vandeputte (fractievoorzitter) en Evelyne Callens (gemeenteraadslid). De volgende bestuursleden werden verkozen: Alec Desmet, Carla Adams, Laurens Goeminne, Malwina Izabela Ksiezniakiewicz-Bauwens en Patrick Claerhout.

Voorzitter Pieter-Jan sluit af met een dankwoord: “Naast de nieuwe bestuursleden die ons vervoegen, wil ik vooral de aftredende bestuursleden en mandatarissen bedanken voor hun jarenlange inzet voor onze afdeling.”