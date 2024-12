N-VA en CD&VPLUS vragen steun voor beleid op maat van stad en inwoners: “Of er chaos en onbestuurbaarheid zal zijn, hangt af van houding oppositie”

Aanstaande maandag zal er op de gemeenteraad in Blankenberge gestemd worden over de individuele voordrachtsaktes van de schepenen. De 27 gemeenteraadsleden zullen er bepalen wie de voorzitter wordt van de gemeenteraad en wie het mandaat van schepen zal opnemen.

“Wij roepen op aan elke verkozene om in eer en geweten te stemmen. Waar wij, N-VA en CD&VPLUS, voor staan is klaar en duidelijk: een sterk sociaal beleid gericht op de aanpak van kansarmoede, ondersteuning van gezinnen en alleenstaanden, een nieuwe Grote Markt zonder ondergrondse parking, geen megalomane vastgoedprojecten maar een visie in het belang van onze stad… Dit en andere dossiers kunnen de komende zes jaar gerealiseerd worden door een goede samenwerking van het college van burgemeester en schepen met de oppositie.”

“Wij engageren ons alvast om, als ons een plaats in het college te beurt zou vallen, de oppositie vanaf dag één te betrekken bij de opbouw van dossiers. Over partijgrenzen heen. Uiteraard moet er eenzelfde constructieve houding zijn vanuit de oppositie naar het college toe”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht. Of er chaos en onbestuurbaarheid zal zijn, zal volgens N-VA en CD&V mede hierdoor bepaald worden. “Als wij een plaats in de oppositie worden toebedeeld, zal men op ons kunnen rekenen in functie van de Blankenbergenaar.”