N-VA en CD&VPLUS na verstrijken initiatiefrecht in Blankenberge: “Democratie komt nu in handen van álle gemeenteraadsleden”

Dat de onderhandelingen in Blankenberge de voorbije weken niet tot een coalitieovereenkomst hebben geleid, hoeft volgens N-VA en CD&VPLUS niet te betekenen dat de stad per definitie onbestuurbaar moet worden. “Dat zal vooral afhangen van de houding die alle partijen de komende jaren aannemen. Meer dan ooit komt de democratie in handen van álle gemeenteraadsleden”, stellen ze in een gezamenlijk persbericht.

“Onze boodschap is duidelijk: de nieuwe bestuursploeg, wie die ook mag zijn na de geheime stemming, moet bereid zijn tot compromis en constructieve samenwerking met de oppositie. De afgelopen weken hebben wij onze compromisbereidheid meermaals getoond. Met sterke en duidelijke inhoudelijke standpunten zijn we naar de verkiezingen getrokken, en hiervoor kregen we de steun van de kiezer. Ook in de onderhandelingen hebben we ons constructief opgesteld en steeds gezocht naar oplossingen op cruciale dossiers. Toen bleek dat het dossier van de Grote Markt een struikelblok was, waren wij het die voorstelden om dit voorlopig te laten rusten. Op die manier wilden we ruimte creëren om over andere belangrijke thema’s verder te praten. Onze inzet voor constructieve samenwerking blijft onverminderd groot. We hebben de afgelopen weken alles geprobeerd om een coalitie met drie partijen te vormen, zowel met Vooruit als met Team Blankenberge. Maar vanaf het begin was voor ons duidelijk dat een zogezegde coalitie van vier partijen, een allegaartje, geen optie is. Een coalitie met ingebouwd wantrouwen, waarbij een partner met een eenvoudige motie van wantrouwen kan worden uitgesloten, leidt tot instabiliteit. Dat willen we niet opnieuw meemaken. Wat deze stad nodig heeft, is een stabiele bestuursploeg die met een sterk inhoudelijk project krachtdadig kan beslissen. We vinden het opmerkelijk dat Team Blankenberge aanvankelijk wel openstond voor gesprekken met drie partijen, maar daar later op terugkwam. Even vreemd blijft het dat Vooruit nóóit bereid was om samen met zowel N-VA als CD&VPLUS aan tafel te zitten.”

“Tot gisterenavond (zaterdagavond, red.) hebben we alles in het werk gesteld om een coalitie met drie partijen te vormen. Zowel naar Vooruit als naar Team Blankenberge hebben we onze bereidheid herhaald om samen te werken in een formule met drie partijen. Het antwoord van Vooruit was echter dat ze enkel aan tafel wilden komen om een coalitie met vier partijen te bespreken. Opvallend genoeg leek hun eerdere veto tegen een bestuursdeelname van N-VA in een driepartijencoalitie plots te vervallen. Vanuit Team Blankenberge kregen we slechts de reactie dat verdere gesprekken weinig zinvol waren.”

Geheime stemming

“Binnen veertien dagen na de installatievergadering kan de gemeenteraad overgaan tot een geheime stemming voor de aanstelling van de schepenen. De 27 verkozen gemeenteraadsleden zijn intussen volledig geïnformeerd over de gevoerde onderhandelingen en de verschillende standpunten. Zij hebben alle nodige informatie om in eer en geweten hun stem uit te brengen. Speculaties over wie voor wie zal stemmen, zijn echter totaal misplaatst. Het is immers een geheime stemming en dat principe moet gerespecteerd worden. Wat wel vaststaat, is dat een minderheidscoalitie altijd op zoek zal moeten gaan naar steun bij de oppositie. En dat is misschien wel het toppunt van democratie: een samenwerking tussen bestuursploeg en oppositie om gezamenlijk tot sterke, goed uitgewerkte dossiers te komen. Het belang van het inhoudelijke moet primeren. Wij staan vanaf dag één klaar om een samenwerking vorm te geven. Een oppositie moet nauw betrokken worden bij de opbouw van dossiers, ook de adviesraden spelen zo een grotere rol in het beleidsproces. Alleen door samen te werken, kunnen we onze stad vooruithelpen.”

Constructief

“Mocht de geheime stemming in het voordeel van Team Blankenberge en Vooruit uitvallen, dan zullen wij ons constructief blijven opstellen in het belang van de inwoners van onze stad. Wij blijven dossiers steeds inhoudelijk benaderen, zoals we dat ook tijdens de afgelopen jaren van op de oppositiebanken hebben gedaan. Ondanks de constructieve motie van wantrouwen en de onverwachte zet van Team Blankenberge en Vooruit tijdens de afgelopen legislatuur, hebben wij steeds prioriteit gegeven aan het algemeen belang. Die lijn blijven we doortrekken, ongeacht onze positie in de gemeenteraad. Samenwerking en inhoudelijke keuzes blijven voor ons de basis om onze stad vooruit te helpen. Als de minderheidscoalitie vervolgens met inhoudelijk goede voorstellen komt, zullen wij zeker positief stemmen op die dossiers.”