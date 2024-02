N-VA Diksmuide schrapt nieuwjaarsreceptie met gastspreker Theo Francken: “We willen geen polemiek na uitspraken over landbouwprotest”

N-VA Diksmuide plande zaterdagavond 3 februari zijn nieuwjaarsreceptie met Theo Francken als gastspreker. Het bestuur besliste echter om die receptie af te gelasten en er wordt ook geen nieuwe datum geprikt. De aanleiding? De uitspraken van Francken over het boerenprotest.

“We mogen stevig van mening verschillen en mensen mogen kwaad zijn, maar er zijn grenzen aan het democratisch debat. Wil je de revolutie via een Boerenkrijg en de ‘politieke elite’ op de schop? Ga stemmen. Wil je dat via geweld en opknoping? Ga naar de gevangenis. Democratie is het georganiseerd meningsverschil. Zonder democratie kunnen we elkaar terug de kop beginnen inslaan. Of een dictator grijpt de macht en er zal niet te veel geprotesteerd moeten worden of je vliegt zonder proces in ’t cachot”, het is maar een fractie van het bericht dat Theo Francken woensdagmorgen postte op zijn Facebookpagina.

“We vrezen protest en daarom annuleren we onze receptie” – Koen Coupillie, voorzitter N-VA Diksmuide

Hij reageerde op een foto die werd gepubliceerd van drie stropoppen aan de galg waarbij ook drie Vlaamse ministers namelijk Jo Brouns, Zuhal Demir en Jan Jambon werden getagd. “Brandende stropoppen zijn niet de oplossing, respect en dialoog zijn dat wel”, besluit Francken zijn mededeling.

Drank en hapjes al besteld

De post deed de wenkbrauwen fronsen van het N-VA-bestuur in Diksmuide. Die had namelijk Theo Francken uitgenodigd als gastspreker voor zijn nieuwjaarsreceptie komende zaterdag. De drank en hapjes waren besteld, maar het evenement wordt afgelast. “Gezien de polemiek die is ontstaan naar aanleiding van het bericht van Francken over de toekomst van de landbouw, gelasten we onze receptie af. We willen geen commotie en al zeker geen confrontaties”, reageert Koen Coupillie, voorzitter van N-VA in Diksmuide. “Het was de bedoeling om er een gezellig evenement van te maken, maar na de post van Francken vrezen we voor protest en dat is zeker niet de bedoeling. Daarom annuleren we onze receptie.”

Kritiek op Vooruit

N-VA Diksmuide maakte recent bekend dat het voor de gemeenteraadsverkiezing zal opkomen met de lijst Actie waarop ook Idee Diksmuide en Vooruit zullen staan. Diezelfde Francken uitte de voorbije dagen op zijn Facebookpagina felle kritiek op Vooruit. Zal dat gevolgen hebben voor Diksmuide? “Met onze nieuwe lijst koppelen we ons net los van de nationale politiek”, reageert Coupillie. “De uitspraken van Francken hebben dus geen gevolgen voor de samenwerking met Vooruit en Idee Diksmuide. Het lokale staat boven de ideologieën van onze partijen.” (GUS)