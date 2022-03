N-VA De Haan-Wenduine kiest nieuw bestuur

N-VA De Haan-Wenduine koos een nieuw afdelingsbestuur. Uittredend voorzitter Bart Lippens verlengt zijn functie en zal dus ook de komende drie jaar de afdeling leiden.

De nieuwe ondervoorzitter is Martin Museeuw, de overige bestuursleden zijn: Dirk Adriaenssens, Alain Desmaele, Ronny Heyndrickx, Willy Horemans, Ivan Ipskamps, Trui Jonniaux, Marc Minne, Naomi Museeuw en Marc Willaert. De gemeenteraadsleden en leden van het Bijzonder Comité Sociale Dienst maken automatisch deel uit van het N-VA-bestuur. Bij de verkiezing in ’t Schelpestik werden tevens verdienstelijke bestuursleden van het eerste uur Ivan Ipskamps en Freddy Baert gevierd. Tot slot werd ook het oudste lid van de afdeling in de bloemetjes gezet: Annemie Decuypere is 92 jaar. (WK)