N-VA De Haan kiest nieuw bestuur

De leden van N-VA De Haan-Wenduine kozen een nieuw bestuur. De verkiezingen gingen gepaard met een gezellig ontbijt en kersvers N-VA-fractieleider Axel Ronse hield de gelegenheidstoespraak. Ronse gaf uitleg bij de politieke actualiteit, maar vertelde ook hoe hij veel geleerd had van Wilfried Vandaele, tot voor kort zijn fractieleider in het Vlaams parlement, en hoe hij als jobstudent aan de slag was bij IJs Nora. Ook vandaag bezoekt hij De Haan nog vaak om er te kitesurfen. Het bestuur van N-VA De Haan Wenduine is voor de komende jaren als volgt samengesteld (op de foto van links naar rechts): Marc Minne (voorzitter), Ivan Ipskamps, Alain Desmaele, Hilde Dhont (schepen), Willy Horemans, Dominique Heyrick-De Rijcker, Dirk Adriaenssens, Trui Jonniaux (gemeenteraadslid), Martin Museeuw (ondervoorzitter), Wilfried Vandaele (burgemeester), Axel Ronse (gastspreker), Pol Velghe, Ronny Heyndrickx. Ontbreekt op de foto: Rebecca Zwaenepoel-Pollet (gemeenteraadslid). (WK/foto WK)