N-VA Brugge strikt jonge advocaat Sam Vandoorne voor gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024

N-VA Brugge verloor recent voormalig gemeenteraadslid Hugo De Bondt aan het Vlaams Belang, maar strikt de jonge advocaat Sam Vandoorne met een ‘goede plaats’ op haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.

Onder de slogan ‘preus & ambitieus’ – waar hebben we die spreuk al eerder gehoord? – trekt N-VA Brugge de komende weken met een caravan door de stad. “We houden van onze stad, zijn zot van Brugge en preus op ons Brugse identiteit want dat is wat ons allen bindt. De huidige bestuursploeg straalt al jaren genoegzaamheid en berusting uit. Goed is al lang goed genoeg. Voor N-VA is goed niet goed genoeg. Ons Brugge verdient ambitie”, zeggen voorzitter Joël Boussemaere en lijsttrekker Maaike De Vreese in koor.

Toekomst

Over de politieke toekomst van Maaike De Vreese heerst er momenteel nog veel onduidelijkheid. Het West-Vlaams lijsttrekkerschap van Jean-Marie Dedecker voor de federale kieslijst, noopt Sander Loonens om te verhuizen naar de Vlaamse kieslijst.

De kans bestaat dat huidig Vlaams parlementslid Maaike De Vreese haar tweede plaats op de Vlaamse lijst moet inruilen voor eenzelfde plaats op de federale lijst. Wat logisch zou zijn, gezien haar passie voor de federale materie ‘veiligheid’ als voormalig medewerkster van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.

“Alle puzzelstukjes moeten nog ingepast worden”, zegt de Brugse. Zij wijst erop dat ze zich in het Vlaams parlement inzet voor investeringen in scholen, sport, cultuur en toerisme. Ze volgt de dossiers van de vernieuwing van de Brugse atletiekpiste en van de museumsite BRUSK van nabij op.

Gezien N-VA als volkspartij nadrukkelijk aanwezig wil zijn, doet de politieke ploeg alle Brugse wijken aan en gaat N-VA in gesprek met de Bruggelingen om te luisteren naar hun wensen. “Sommige vragen van Bruggelingen leiden tot directe actie in de gemeenteraad, andere nemen we op in ons kiesprogramma”, aldus voorzitter Joël Boussemaere.

Advocaat

De Brugse N-VA lijst wordt mondjesmaat aangevuld. Zo maakte de partij maandag bekend dat de jonge advocaat Sam Vandoorne (26), gespecialiseerd in milieurecht en vastgoed, zal kandideren. In de lente van 2023 verhuisde Sam terug naar Brugge, nadat hij enkele jaren in Zedelgem woonde. De jonge advocaat is geboren en getogen in Brugge, ging er naar het Sint-Leocollege en was er actief in de Chiro.

“Sinds lange tijd wou ik terugkeren naar Brugge, de stad waar ik opgroeide en vele jaren naar school ging. Ik groeide op in Sint-Gillis én in het kwartier van de Langestraat en was ook veel in Sint-Pieters bij mijn grootmoeder. Nu ik enkele jaren aan het werk ben, was het moment gekomen om een eigen stekje te zoeken. Ik vond een appartement aan Steenbrugge. Ondertussen heb ik al verschillende uithoeken van de stad goed leren kennen, elk met hun gevoeligheden”, legt Sam Vandoorne uit.

Regiocoördinator

Sam is al lang actief binnen de partij, vanaf zijn 16 jaar was hij al bestuurslid in het lokale N-VA bestuur. Nu is hij Regiocoördinator voor Jong-N-VA Nationaal en voorzitter van Jong N-VA in het arrondissement Brugge.

“Van jongs af heb ik altijd al interesse gehad in het beleid in de politiek. Zaken veranderen en in beweging zetten. Ik ben ervan overtuigd dat N-VA het verschil kan maken als beleidspartij, ook in Brugge. We zien dat het stadsbestuur gretig goede en creatieve N-VA-voorstellen oppikt onder eigen naam. Met mijn expertise als jurist, onder meer in vastgoed en milieurecht denk ik ook een meerwaarde te kunnen betekenen voor onze lijst”, aldus Sam Vandoorne.

Hugo De Bondt

Welke plaats Sam Vandoorne toebedeeld krijgt, is nog niet beslist. ‘Een mooie plaats’, zegt lijsttrekker Maaike De Vreese. Tot nu toe zijn dit de enige zekerheden: Geert Van Tieghem op de tweede plaats, Nele Caus op de derde en Ilse Coopman op de vijfde plaats. Pol Van Den Driessche wordt lijstduwer.

Op het feit dat voormalig N-VA gemeenteraadslid Hugo De Bondt overliep naar het Vlaams Belang is er weinig commentaar. Maaike De Vreese zegt enkel: “Dat is Hugo’s persoonlijke keuze. Hij behoorde nochtans vroeger tot de linkerflank van onze partij. Hugo was ontgoocheld omdat hij vorige keer geen gemeenteraadszitje in de wacht sleepte, noch een zitje in het bijzonder comité voor de sociale dienst kreeg.”