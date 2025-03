N-VA: “Brugge heeft nood aan een industriemanager”

Omdat het stadsbestuur talmt met zijn beleidsplan, pakt N-VA uit met ‘gele mosterd’ om Brugge welvarender en veiliger te maken. De oppositiepartij pleit voor het aanstellen van een industriemanager en de oprichting van een vrijwilligerskorps.

N-VA Brugge heeft een nieuw dertigkoppig bestuur verkozen: diëtiste Aagle Merlevede (63) volgt gewezen schooldirecteur Joël Boussemaere (73) op als afdelingsvoorzitter, advocaat Sam Vandoorne (27) wordt ondervoorzitter.

Niet eensgezind?

Fractieleider Maaike De Vreese wijst erop dat de twee partijen, die Brugge de komende jaren zullen besturen (CD&V en Vooruit), vijf maanden na de verkiezingen nog altijd bezig zijn met de opmaak van een nieuw beleidsplan. Dat wijst geenszins op eensgezindheid. N-VA heeft een reeks voorstellen om Brugge beter, mooier en veiliger te maken.”

Horeca ondernemer Nele Caus (43) vindt het voor de welvaart in Brugge cruciaal dat het stadsbestuur niet alleen aandacht heeft voor de haven en het toerisme, maar ook investeert in de derde peiler: “We moeten hoogtechnologische bedrijven loken.”

Industriemanager

“Daarom moet Brugge een industriemanager aanstellen. Die kan de vraag naar en het aanbod van bedrijfsruimtes opvolgen. Om de verschraling van het winkelaanbod tegen te gaan, moet er een kwaliteitsnorm voor handelszaken ingesteld worden.”

Criminologe en volksvertegenwoordiger Maaike De Vreese (40) ging op speeddate met Brugse jongeren en stelt vast dat velen zich onveilig voelen tijdens het uitgaan: “Het politiekantoor in de binnenstad moet 24/7 bezet zijn, zodat er sneller interventies mogelijk zijn. In de uitgaansbuurt hoort een uitgaanspost, met meldpunt voor gevallen van agressie.”

Vrijwilligerskorps

“Een blijvend alcoholverbod aan het station en repressie tegen drugs aan de schoolpoort zijn nodig om Brugge veiliger te maken. Voorts is er nood aan een vrijwilligerskorps, dat de na korte opleiding de hulpdiensten kan bijstaan bij noodsituaties, zoals overstromingen en acute crisissen.”

Communicatieverantwoordelijke Pol Van Den Driessche (65) blijft pleiten voor het toelaten van trouwen in open lucht, een Place du Tertre op het Walplein én geen verder uitstel van de restauratie van het Belfort. Docente kunst Martine Bruggeman (71) ijvert voor volwaardig secundair muziekonderwijs in Brugge: “Er is te weinig doorstroming naar het hoger muziekonderwijs.”

Spaarpot

Kantoordirecteur Geert Van Tieghem (61) blijft hameren op een subsidiedatabank en een schuldplafond: “De spaarpot van Brugge is gezakt van 100 naar 7 miljoen euro.”