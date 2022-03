N-VA Blankenberge-Uitkerke herschikt afdelingsbestuur met oog op verkiezingen ‘24

N-VA Blankenberge-Uitkerke heeft vrijdag een nieuw afdelingsbestuur verkozen. Jan Cuyle geeft na elf jaar het voorzitterschap door aan Daphné Dumery, Dennis Monte volgt Tom De Vos op als ondervoorzitter. De kern van de afdeling wordt verder aangevuld met Elise Pyckavet als secretaris en Andy De Bruyne als penningmeester.

De wissels kaderen in de toekomstvisie van de N-VA-afdeling, die zich daarmee nu al klaarstoomt voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. “Op welke manier we in ’24 naar de verkiezingen stappen, is nog geen uitgemaakte zaak. Wat wel duidelijk is, is dat het anders moet: Blankenberge verdient een beter bestuur. Een beleid waar het belang van iedere inwoner en tweedeverblijver voorop staat, zoals we reeds bewezen hebben tijdens onze bestuursperiode. We stellen helaas vast dat er bij de huidige meerderheid nog te vaak individuele belangen spelen”, aldus Daphné Dumery.

“Elke burger met goede ideeën voor onze stad is bij ons trouwens welkom om deze aan tafel te brengen, in functie van een constructieve oppositie vandaag en een gedragen programma voor de verkiezingen in 2024”, klinkt het. (WK)