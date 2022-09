N-VA Blankenberge stelt toegankelijkheid dienstencentrum aan de kaak

N-VA Blankenberge reageert “met gemengde gevoelens” op het verslag van Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen over dienstencentrum De Bollaard dat dinsdag is bekendgemaakt. “Uit dat rapport blijkt dat er heel wat ingrepen mogelijk zijn om de toegankelijkheid van het dienstencentrum te verbeteren.”

“Zo wordt er geadviseerd om de deuren te automatiseren, de onthaalbalie bij te werken, de binnendeuren aan te passen en het sanitair te herwerken. Verheugd dat er nu een plan van aanpak wordt uitgewerkt, maar er is kostbare tijd verloren gegaan: de automatisering van de deuren werd reeds in het voorjaar voorgesteld op de raad voor maatschappelijk welzijn en in tussentijd is de achterdeur vervangen. Dat de automatisatie toen niet in één beweging werd meegenomen, zien we als een gemiste kans”, zegt fractieleider Dennis Monte.

Hij voegt er nog aan toe dat de stad inzake inclusie een voorbeeldfunctie heeft. “En niet op zijn minst in een dienstencentrum, dat zich tenslotte richt op dienstverlening voor senioren en kwetsbare doelgroepen”, klinkt het.

Advies afwachten

Bij het stadsbestuur klinkt het dat eerst bewust het advies van Inter werd afgewacht. “Nu is er een globaal overzicht om mee aan de slag te gaan. Op basis daarvan, hebben we inderdaad samen met de dienst Gebouwen een plan van aanpak opgesteld”, reageert schepen voor Sociale Zaken en Welzijn Annie De Pauw (Vooruit).

De eerste fase van dat plan zou nog voor het eind van het jaar worden opgestart. “Dat gaat over kleine aanpassingen zoals een toegankelijk toilet en intercom aan het onthaal. Die deuren zijn inderdaad een prioriteit, maar automatisering is ingewikkelder dan je denkt. Daarbij moet onder meer rekening gehouden worden met de brandveiligheid en de draaiwijdte van de deuren. Ook het liftsysteem in De Bollaard moet bekeken worden, maar dat zit dus allemaal in de pijplijn”, aldus De Pauw.

(WK)