N-VA Blankenberge lanceert verkiezingsslogan voor 2024: ‘Wij luisteren naar jou’

Naar buiten komen als dé herkenbare volkspartij, vlot bereikbaar zijn, en vooral: de bevolking een luisterend oor bieden. Met die drie voornemens trapte N-VA Blankenberge zaterdag zijn campagne af voor de lokale verkiezingen van volgend jaar. “Verkiezingen waarbij we de mensen zelf eerst nog zullen moeten overtuigen om naar de stembus te trekken, nu de opkomstplicht is afgeschaft. Want nu hebben ze de buik vol van de politiek.”

De partij van gewezen burgemeester Daphné Dumery wil de lokale kiezer na oktober ’24 opnieuw meer daadkracht en stabiliteit bieden. “Want de manier waarop onze stad in de laatste tien jaar werd bestuurd, was wisselvalliger dan het weer”, stak Dumery, die daarmee nog eens verwees naar de eeuwigdurende stoelendans rond het Blankenbergse burgemeesterschap, op de persconferentie van wal. “Na Ludo Monset volgden maar liefst vijf wissels, die uiteindelijk eindigden met een vertrouwensbreuk. Deze tumultueuze periode heeft duidelijk haar sporen nagelaten: alles kwam tot stilstand en de bevolking mort. De bevolking heeft nood aan stabiliteit.”

Trouw blijven aan partijnaam

De partij blijft daarom trouw aan haar naam en trekt opnieuw simpelweg als N-VA naar de kiezer. “We hoeven ons als partij nergens achter te verstoppen. Stabiliteit betekent betrouwbaarheid en herkenbaarheid, geen oude wijn in nieuwe zakken. Bovendien ervaren we dat mensen lokaal bewust kiezen voor N-VA, dé brede volkspartij. We willen de stem van de burger vertalen in ons programma, dat zal vormgegeven worden voor en door de Blankenbergenaar”, aldus Dumery.

Luisteren

De lokale N-VA-slogan in aanloop naar de verkiezingen luidt dan ook ‘Wij luisteren naar jou’. “En dat gaan we doen op vijf manieren”, verduidelijkt Dumery. “Door betrokken inwoners samen te brengen in werkgroepen die zullen meedenken rond uiteenlopende thema’s, met op elke tweede zondag van de maand een bijeenkomst in een ander deel van de stad, aan de hand van thema-avonden en een formulier dat in elke brievenbus zal terechtkomen om suggesties, ideeën en standpunten door te sturen, en tenslotte ook door leden aan te duiden als volksvertegenwoordigers. Elke sympathisant die mee wil werken aan een gedragen programma, kan zich opwerpen als ambassadeur zodat er op laagdrempelige wijze frisse nieuwe ideeën kunnen worden aangebracht. Want politiek gaat niet over postjes maar over mensen, en de mensen hebben momenteel de buik vol van de politiek. Het is tijd om een stap achteruit te zetten en opnieuw echt te luisteren, alleen zo kunnen we de mensen straks misschien toch nog overtuigen”, klinkt het.

Lijstvorming

Ook bij de lijstvorming wil N-VA voor een correcte representatie zorgen. “En sowieso stappen we na de verkiezingen enkel in een meerderheid die het belang van de stad voorop draagt”, besluit Dumery. Of ze in ’24 zelf nog eens voor de burgemeesterssjerp gaat, laat ze voorlopig in het midden. “We willen nu in de eerste plaats gewoon het beste voor onze stad.”

In januari zal de Blankenbergse N-VA het resultaat bekendmaken van wat ze vanuit de bevolking heeft gehoord. Contact opnemen kan met een mailtje naar wijluisteren@nvablankenberge.be

(WK)