N-VA als NVAPlus naar de kiezer

Met de keuze voor een nieuwe naam en nieuw ogo gaf N-VA Moorslede de aftrap van de verkiezingscampagne. Men stapt in oktober volgend jaar naar de kiezer als NVAPlus en kiest voor verruiming met plaats voor onafhankelijken. “Groeien door met een bredere en ruimere lijst de kiezer te overtuigen, dat is onze ambitie”, aldus voorzitter Filiep Terryn. “NVAPlus is N-VA maar meer en ruimer. Even duidelijk, transparant en doordacht als tevoren.”

“Om op onze lijst te staan is de vereiste niet om een partijkaart van N-VA te hebben. Onafhankelijken zijn dus ook welkom.” Vraag is uiteraard hoe de partijtop hierop reageerde. “Dat werd besproken en de ondersteuning blijft zoals het was”, zegt de voorzitter. “We scheuren ons niet af. We gaan niet de enige afdeling zijn die in een gewijzigde vorm aan de gemeenteraadsverkiezingen zullen deelnemen. Dat is niet wereldschokkend. We schieten niet op iets of iemand en gooien geen bom.”

Het worden sowieso totaal andere gemeenteraadverkiezingen want de kiezer is niet meer verplicht om te gaan stemmen. In juni voor de Kamer, Senaat en het Vlaams parlement moet dat wel. “Dat we met de nieuwe naam en nieuw logo vroeg komen is bewust”, aldus Filiep Terryn. “Eén van de prioriteiten voor ons is duidelijkheid en de kiezer heeft daar recht op.”

Open en transparant

N-VA behoorde vroeger in het kartel Visie tot de meerderheid in de eerste legislatuur van burgemeester Ward Vergote. Aan de verkiezingen in oktober 2018 namen ze voor het eerst met een eigen lijst deel. Goed voor drie zetels. “De volgende keer willen we besturen en tonen aan de burger dat dit met een doordacht en eerlijk beleid gebeurt”, aldus gemeenteraadslid Gert-Jan Hovaere.

Groeien doet de fractie vanop de oppositiebanken. “Door goed werk te leveren, de vinger aan de pols, grondig en regelmatig te communiceren, dat werkt”, aldus de voorzitter. “Groeien door de rangen te openen voor wie niet de N-VA lidkaart op zak heeft, maar met een stevig politiek engagement wil meewerken; samen aan een meer open, transparant en duidelijk beleid. Dat doen we. Groeien door met een bredere en ruimere lijst de kiezer te overtuigen. Dat is onze ambitie.”

Wie er lijsttrekker wordt, staat nog niet vast. (Erik De Block)