N-VA-afdelingen van Tielt en Meulebeke slaan de handen in elkaar en bundelen zo nu al de krachten

De N-VA-afdelingen van Tielt en Meulebeke gaan zich achter de fusie scharen en positief stemmen. Bovendien hebben beide afdelingen besloten om gezamenlijk verder te gaan met één bestuur als gevolg van de nakende fusie.

Het nieuwe bestuur bevat momenteel de gemeenteraadsleden van Tielt en Meulebeke: Henk Mauws, Mia Callewaert, Roos Baert, Hamdi Latifi, Benedikt Van Staen, Machteld Vanhee, Marina Duyck en Lieven Vaneeckhoutte, de BCSD – leden Krista Claus en Johan De Poorter, eveneens provincieraadslid. Andere bestuursleden zijn Herman Vanhee, Dany Vandenhoudt, Hans Lema, Hilde Houwen, Stefaan De Brouwere, Bart Cocquyt, Geert Strobbe, Guido Verbeke en Filip Cailliau.

In tussentijd zullen de vertegenwoordigers in de gemeenteraden en in het BCSD in beide gemeenten hun werk verderzetten tot eind 2024. Er zal voor gezorgd worden dat de inwoners van beide gemeenten voldoende worden meegenomen bij de verdere uitwerking van de fusie en dat het behoud van de eigenheid van beide gemeenten op gebied van sport, cultuur en vrij tijd centraal staat.