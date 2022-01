Mobiliteit in de boterstad blijft heikel punt: “Stilstand zet toekomst van Diksmuide op de helling”

De realisatie van de zuidwestelijke omleidingsweg (‘de ring’) is cruciaal voor het verkeer en de leefbaarheid van de stad. Na jaren van discussie en moeilijkheden om de omgevingsvergunning te bekomen, is het Vlaams Gewest gestart met de eerste fase van de werken.

“De volgende fase is de aanleg van de rotonde in Kaaskerke en de aantakking op de nieuwe ambachtelijke zone tussen de ring en de IJzertoren”, legt burgemeester Lies Laridon (CD&V) uit.

“Wat veel mensen en ook ons verontrust, is de opeenvolging van de fasen. Het zijn natuurlijk grote werken: een nieuwe brug over de IJzer, een tunnel onder de spoorweg, … De laatste stedenbouwkundige ontwikkelingen situeren zich in de omgeving van de tuinwijk, Graanwijk en Reigersnest. Geografisch sluit dit aan bij de Mandelwijk en stationsomgeving maar de spoorweg ligt ertussen. De verbinding van die stadsdelen zou voor de zachte weggebruiker een hele meerwaarde zijn.”

Voorbereiding

“De voorbereiding is al gebeurd met de aanleg van de kleinhandelszone in de Esenweg en de Spoorwegstraat. Met een aantrekkelijke parking en bijkomende fietstunnel kunnen we die twee stadsdelen weer verbinden. De bestaande tunnel onder de sporen wordt weinig gebruikt omdat de stationsomgeving niet aantrekkelijk is. Ook de parking ligt er nu desolaat en slordig bij. Met de heraanleg van de stationsparking en de tunnel kan de heraanleg van de stationsomgeving afgerond worden. De bedoeling is er een aantrekkelijk mobipunt van te maken waar mensen makkelijk van het ene vervoermiddel op het andere kunnen overschakelen.”

“Momenteel loopt de procedure voor de omgevingsvergunning. Het is onbegrijpelijk dat mensen tegen zo’n belangrijk project van meer dan 2 miljoen euro voor de ontwikkeling van de stad bezwaren hebben. Een kleine groep lijkt uit een soort nostalgie naar het verleden tegen alles te zijn wat verandert. Door ‘stilstand’ wordt de toekomst van Diksmuide op de helling gezet.”

Geen inspraak

Ook oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) betreurt dat er weinig tempo zit in de ringwerken: “Tijdens de eerste 3 jaar van de legislatuur werd amper 1 van de 5 fasen afgewerkt. Van een bestuursmeerderheid met directe link naar de Vlaamse regering, die instaat voor de aanleg van de weg, mocht meer verwacht worden! Het lintje zou alvast niet meer voor 2025 doorgeknipt worden. De vraag is dan: wanneer wél? Nochtans hangt hiervan de volledig herinrichting van de doortocht van Diksmuide af”

“ Er is geen inspraak of buurtoverleg bij de aanleg van een fietspad langs de spoorweg vanaf station Diksmuide richting Kortemark, waarbij de overweg in de Warestraat in Esen afgesloten wordt, ook niet bij de aanleg van de fietstunnel onder het spoor of bij de nieuwe bestemming van het oude zwembad en het bouwdossier van het nieuwe lokaal dienstencentrum met flats op de site van wzc Yserheem. Dat leidt tot protestbewegingen, petities, klachten en procedures, met veel vertraging tot gevolg. Er is bij de bestuursmeerderheid geen overleg- en bemiddelingscultuur.”

