Minste leegstand in de door velen verguisde Smedenstraat in Brugge

“De Smedenstraat is tegenwoordig dé handelsstraat van Brugge met de minste leegstand.” Met die woorden counterde burgemeester Dirk De fauw tijdens de gemeenteraad maandagavond de kritiek van gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) op de ‘verloedering’ van deze straat.

De steekpartij van 24 februari in Brugge noopte oppositieraadslid Stefaan Sintobin (VB) tot een actuele vraag over onveiligheid in de Smedenstraat: “Het stadsbestuur doet niets aan de verloedering. Ooit was die straat de parel aan de kroon van het Brugs handelsleven. Nu heeft ze een slecht imago. Er moet meer gecontroleerd worden op zwartwerk, ik kan mij moeilijk inbeelden dat barbieren die amper 12 euro voor en knipbeurt vragen, financieel overleven.

Bloedende hand

Volgens burgemeester Dirk De fauw heeft de steekpartij plaats gevonden op het kruispunt van de Gistelse Steenweg met de Zandstraat in Sint-Andries: “Het slachtoffer is gevlucht naar de Smedenstraat, waar een politie-inspecteur zijn fel bloedende hand opmerkte. De dader is spoorloos.”

Viswinkel

“Dit incident heeft dus niks te maken met de Smedenstraat. De Stad huurt zelf een pand in die straat, de wijkagent en het centrum management hebben er een kantoor, zodat ze snel op de bal kunnen spelen en op te treden tegen inbreuken op ons reclamereglement en op het stallen van niet vergunde goederen. Er zijn geregeld gecoördineerde acties tegen zwartwerk. Met een nieuwe viswinkel, de LEGO-winkel en de tweedehands winkel van Oxfam herleeft de straat. Bij mooi weer zijn de gezellige terrassen van de horecazaken op het pleintje vol. Er is in de Smedenstraat minder leegstand dan elders in Brugge!