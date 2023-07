Minou Esquenet: voor het eerst in de Brugse geschiedenis een vrouw vier weken lang waarnemend burgemeester

Voor de allereerste keer heeft Brugge in haar geschiedenis een maand lang een vrouwelijke burgemeester. Klimaatschepen Minou Esquenet (CD&V) vervangt Dirk De fauw vier weken lang tijdens zijn zomervakantie. Krijgen we in die periode een andere vorm van bestuur in Brugge? Een ander Brugs klimaat? Minou Esquenet geeft ons een inkijk in haar visie op vrouwelijk leiderschap en op hetgeen waarin vrouwen zich onderscheiden van mannen.

Normaal gezien vervangt de eerste schepen de burgemeester, als die ziek is of met vakantie is. In Brugge is dat Mathijs Goderis (Vooruit), de jongste schepen. Die heeft het al meerdere keren gedaan, maar wegens de elkaar overlappende vakanties van de schepenen kiest Dirk De fauw deze zomer voor continuïteit: een schepen die hem vier weken lang onafgebroken kan vervangen. Zo viel de keuze op klimaatschepen Minou Esquenet, die ook IVBO-voorzitter is.

Eerste werkdag

Het is niet haar echte vuurdoop, ze kon in het verleden al een ‘oefenen’, toen ze in een paasvakantie al eens de Brugse burgemeester verving. Maar nooit langer dan een week. Deze zomer is de eerste in de Brugse annalen waarin een vrouw aan het roer staat van de provinciehoofdstad. Haar allereerste werkdag als burgemeester – dinsdag – verliep niet van een leien dakje: ze moest dringend naar de tandarts en kon door de verdoving niet praten. Onze communicatie verliep hierdoor noodgedwongen per sms en e-mail…

“Het is een eer en een vorm van erkenning voor mijn manier van werken”, vertelt waarnemend burgemeester Minou Esquenet, die op 21 juli haar 56ste verjaardag viert. “Ik werk graag in de diepte, met aandacht voor de vele aspecten van elk dossier, ook de technische. De domeinen waarvoor ik als schepen bevoegd ben, zijn minder makkelijk in enkele woorden of beelden te vatten en om dagelijks over te berichten.”

“Bovendien is het een complexe materie die disciplines overstijgt (gebouwen, klimaat, smart city…), wat ervoor zorgt ervoor dat ik over verschillende dossiers vaak strategisch overleg heb met de burgemeester, collega’s, andere stadsdiensten en externen. Daardoor heb ik best wel een breed zicht op het besturen van een stad en ook regelmatig strategisch overleg met burgemeester en collega’s.”

Nieuwsgierig

Minou Esquenet bekent dat zij van nature nieuwsgierig is: “Ik lees veel boeken. Fictie, maar ook veel non-fictie over de actuele maatschappelijke vraagstukken. Uiteraard lees ik ook grondig dossiers. Ik weet graag hoe iets tot stand is gekomen, wat eraan vooraf is gegaan, wat de gevolgen ervan zullen zijn en voor wie en wat. Daardoor ben ik wellicht meteen inzetbaar als waarnemend burgemeester.”

“Ik denk niet dat een vrouwelijke burgemeester per definitie gelijk zou staan met een koerswijziging, dat hangt veeleer af van de visie en de persoonlijkheid van diegene die de functie opneemt. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het goed is dat ook vrouwelijk leiderschap sterk aanwezig is in een stadsbestuur.”

Geduld

“Ik stel vast dat de vrouwen in het college, mijn twee vrouwelijke collega’s, Mercedes en Mieke, en mezelf, toch vaak op een andere manier naar de dingen kijken: zorgzaam, geduldig en empathisch. Dus het is logisch en goed dat wij als vrouwen ook vertegenwoordigd zijn en voldoende gehoord worden. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik deze eigenschappen ook zie bij veel van de mannelijke collega’s.”

“Hoe dan ook, in deze ploeg heb ik niet het gevoel dat ook maar iemand zich moet forceren, en dat we dus allen ons authentieke zelf zijn in elke rol die we opnemen. Maar wat wij vrouwen wellicht wél nog kunnen leren van de mannen is onszelf meer op de voorgrond plaatsen, zelfbewuster en wat meer competitief zijn.”

“In elk geval zal ik de komende weken mijn verantwoordelijkheid ten volle opnemen, en zal ik er alles aan doen zodat Dirk onbezorgd kan genieten van welverdiende vakantie”, aldus Minou Esquenet.

Wat vrouwen positief onderscheidt

De waarnemend burgemeester geeft ons, ter info, de resultaten van een onderzoek van Zenger en Folkman mee. Die studie geeft inzicht in de gedragingen die vrouwen positief van hun mannelijke, leidinggevende collega’s onderscheidt. Minou Esquenet somt tien punten op. Vrouwen zijn: