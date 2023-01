Minister van Peteghem op bezoek bij lokale CD&V

Ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie blikte burgemeester Jan Seynhaeve terug op het voorbije jaar en keek meteen ook even naar de toekomst. Hij onderstreepte dat er niet wordt afgeweken van het meerjarenplan, niettegenstaande de gewijzigde economische situatie.

Er wordt niet geraakt aan de dienstverlening of het aantal personeelsleden. Ook de investeringen zullen worden uitgevoerd zoals gepland. In de toekomst komen de verkiezingen al snel lonken. Eind 2024 is het zover. “Niettegenstaande dat we lokaal de grootste partij zijn met een lange bestuurservaring zullen we toch alle zeilen moeten bijzetten”, aldus de burgemeester. “Het is koffiedik kijken welk effect de nationale verkiezingen, die even daarvoor worden georganiseerd, zullen teweeg brengen. Of wat de impact zal zijn van het opheffen van de stemplicht.” Minister van Financiën Vincent Van Peteghem kwam de lokale afdeling alvast een hart onder de riem steken.