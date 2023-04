Minister Diependaele investeert ruim 85.000 euro in stadhuis van Diksmuide

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) maakt 85.866,67 euro vrij voor het onderhoud van het houten buitenschrijnwerk van het stadhuis in Diksmuide.

Dankzij deze standaardpremie van de Vlaamse overheid kunnen eigenaars van onroerend erfgoed via een eenvoudige procedure snel ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. “Ook de stad Diksmuide maakt nu gebruik van deze premie om het stadhuis in goede conditie te houden. Dat is de beste manier om dure restauraties te vermijden”, stelt Koen Coupillie, gemeenteraadslid en voorzitter van N-VA Diksmuide.