Minister Crevits op bezoek in Pittem: “Problemen en pijnpunten nog beter in kaart kunnen brengen”

Hoog bezoek deze morgen in Pittem, want niemand minder dan Vlaams minister Hilde Crevits was er deze morgen op bezoek in het kader van ‘Op Ronde in Vlaanderen’. Daarmee wil de minister zoveel mogelijk Vlaamse steden en gemeenten bezoeken, om zo een nog beter begrip te krijgen van de noden en uitdagingen van lokale besturen.

Met het project ‘Op Ronde in Vlaanderen’ heeft Vlaams minister Hilde Crevits, die deze legislatuur onder meer de bevoegdheden Binnenlands Bestuur, Lokale Besturen en Steden- en Plattelandsbeleid voor haar rekening neemt, zichzelf uitgedaagd om op een jaar tijd zoveel mogelijk Vlaamse steden en gemeenten te bezoeken. De minister wil zo van gedachten wisselen met de lokale besturen om hun noden en uitdagingen beter te begrijpen en samen te werken aan een slagkrachtiger lokaal beleid.

Donderdagmorgen kreeg de gemeente Pittem de eer van een bezoek. Na een uitgebreid overleg met het schepencollege van burgemeester Denis Fraeyman (CD&V), bracht het gezelschap een bezoek aan het naastgelegen dagverzorgingscentrum Noah. Het centrum, dat eerst jarenlang gevestigd was in de Joost de ter Beerstlaan, verhuisde in februari vorig jaar naar de gerenoveerde pastoriewoning naast het gemeentehuid. De woning werd met behulp van Vlaamse subsidies volledig rolstoeltoegankelijk gemaakt, waardoor het nu al een jaar lang dienst doet als opvangcentrum voor tien senioren met een zorgbehoefte, om mantelzorgers te ontlasten.

Middelen

“Het was erg waardevol om minister Crevits bij ons op bezoek te hebben”, vertelt Fraeyman. “Het is altijd een meerwaarde als we de bezorgdheden en belangrijke projecten binnen onze gemeente rechtstreeks kunnen communiceren, om zo de problemen en pijnpunten nog beter in kaart te kunnen brengen. Ook omgekeerd was het erg interessant om te horen wat de Vlaamse regering zelf in de pijplijn heeft zitten.”

Ook Crevits zelf vond het bezoek bijzonder waardevol. “Het is duidelijk dat er mooie projecten gerealiseerd worden door lokale besturen, maar daar zijn natuurlijk heel wat middelen voor nodig. Iets waar we vanuit Vlaanderen zeker oor naar hebben”, vertelde Crevits, die als afsluiter zelfs nog wat extra tijd vrij maakte om het vernieuwde Verbiestcentrum te bezoeken.