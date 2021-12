Milieubelasting voor alleenstaande ook volgend jaar niet lager

Traditioneel wordt op het einde van het jaar de financiële staat van de gemeente voorgelegd aan de gemeente en worden de belastingen besproken. Al verschillende jaren vraagt Groen om de algemene milieubelasting te verlagen voor alleenstaanden, zo’n 25% van de Jabbeekse burgers. Maar ook dit jaar wordt niet op die vraag ingegaan.

“Die milieubelasting kan gezien worden als een soort van vlaktaks, in die zin dat iedereen hetzelfde bedrag betaalt ongeacht zijn inkomen. Dat op zich is al weinig sociaal rechtvaardig”, meent Peter-Jan Hallemeersch van Groen, die een amendement indiende.

37,50 versus 50 euro

“In Jabbeke betaalt een alleenstaande 37,5 euro en een gezin 50 euro. Verhoudingsgewijs betaalt een alleenstaande dus veel meer, terwijl zijn of haar financiële situatie vaak precairder is. Denk maar aan alleenstaande ouders met kinderen. Zij draaien ook alleen op voor alle dagelijkse kosten, aangezien ze die niet kunnen delen met partner of huisgenoot. Vandaar dat we voorstellen om die belasting voor alleenstaanden naar 25 euro te verlagen. In 2018 vertegenwoordigden de alleenstaanden een kwart van alle huishoudens in Jabbeke. Ruim gerekend zijn dat 2.000 mensen. De kost van dit amendement is bijzonder klein ten opzichte van het beschikbare budget, en is dus zeker te verantwoorden.”

Het pleidooi van Groen kreeg echter geen gehoor: alle belastingen blijven op hetzelfde niveau.

Met het ophalen van de aanvullende personenbelastingen en de gemeentelijke opcentiemen rijft de gemeente Jabbeke overigens zo’n 10,5 miljoen euro binnen. Een nieuwe belasting is een taks op het ontbreken van parkeerplaatsen bij nieuwbouwprojecten. Sociale meergezinswoningen zijn daarvan vrijgesteld. (PA)