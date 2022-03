Mike Verslijpe verkozen in nationaal bestuur Jong N-VA: “Ik rekende er niet op, maar ben heel blij”

De jonge Kortrijkzaan Mike Verslijpe (24) scheert de laatste maanden hoge toppen. Nadat de penningmeester van N-VA Kortrijk in december nog voorzitter werd van Jong N-VA 1302, mag hij vandaag ook officieel toetreden als lid in het dagelijks bestuur van Jong N-VA nationaal. Hij zal de komende drie jaar de West-Vlaamse stem zijn in de nationale jongerenorganisatie van de partij.

De nationale Jong N-VA-verkiezingen gingen dit jaar door in Dworp, voor het jaarlijkse Wintertreffen, een educatief programma met workshops, brainstormsessies en lezingen door onder meer N-VA-Kamerlid en oud-staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken.

Jongeren motiveren

Mike Verslijpe uit Overleie werd voor Dagelijkse Bestuursleden met ruime meerderheid verkozen en zal zo de West-Vlaamse stem zijn in het bestuur van Jong N-VA, tot en met maart 2025. “Dit is toch wat onverwachts, ja. Ik rekende er niet op, maar ben heel blij met mijn verkiezing”, reageert Mike.

Of mijn nationale functie te combineren valt met mijn voorzitterschap in Kortrijk? Ik denk van wel

“Mijn ambitie is duidelijk: ik wil de drempel zoveel mogelijk verlagen voor jongeren om zich aan te sluiten bij Jong N-VA. De jeugd is de toekomst en ik wil de toekomst dan ook verzekeren door ons ledenaantal te laten groeien. Ik wil ervoor zorgen dat er ook heel wat jongeren in 2024 een mooie plaats op de lijst zullen krijgen.”

Tweewekelijks

Mike is de enige West-Vlaamse stem in het nationale bestuur. “Klopt, maar een officiële West-Vlaamse vertegenwoordiger in het partijbureau van N-VA ben ik niet. Het jeugdbestuur komt tweewekelijks samen in Brussel, maar we staan dagelijks in contact met elkaar. Of mijn nationale functie te combineren valt met mijn voorzitterschap in Kortrijk? Ik denk van wel. Ik kijk ernaar uit om hier de volgende drie jaar mijn tanden in te zetten.