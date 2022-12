Mieke Eggermont legt eed af als lid van het BCSD

Maandagavond mocht Mieke Eggermont de eed afleggen als lid van het Bijzonder Comite Sociale Dienst (BCSD). Ze volgt daarmee Dirk Desmet op.

Mieke Eggermont (47) draait al geruime tijd mee in de politiek. In 1994 en 2006 nam ze deel aan de lokale verkiezingen in Avelgem. In 2008 verhuisde ze naar Heestert en begon haar politieke hart opnieuw te kriebelen. In 2018 en 2019 nam ze deel aan de lokale en bovenlokale verkiezingen en kreeg ze van de lokale Vooruit-afdeling de kans om na vier jaar in de legislatuur te zetelen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

“Ik kijk enorm uit naar deze uitdaging. Ik denk dat het belangrijk is om onze inwoners die het moeilijk hebben in deze verschrikkelijke tijden, de maximale ondersteuning te bieden. Ik zal mij de komende twee jaar voor de volle 100% inzetten en proberen een verschil te maken voor alle Zwevegemnaren. Ik kijk alvast, samen met onze nieuwe bestuursploeg, met veel goesting en enthousiasme uit naar de verkiezingen in 2024”, gaf ze als eerste reactie. (GV)