Mieke Debergh nieuwe schepen van onder meer Openbare Werken: “Het wordt een rare stembusslag”

Na vijf jaar als gemeenteraadsvoorzitter heeft Mieke Debergh sinds 1 januari een nieuwe functie. Ze neemt in Hooglede het schepenambt van Arne De Brabandere over, met als belangrijkste bevoegdheid openbare werken. Het belooft dan ook een druk jaar te worden voor Debergh, want heel wat werkzaamheden in de gemeente zullen dit jaar beëindigd worden.

Mieke Debergh (59) van Allen 8830 kent ondertussen al het klappen van de zweep. In de vorige legislatuur was ze al eens drie jaar gemeenteraadsvoorzitter en ook drie jaar schepen. “De functie als voorzitter is niet altijd eenvoudig, want je moet proberen om onpartijdig te blijven. Zo heb ik altijd de oppositie haar zegje laten doen. Zij kunnen dat namelijk maar één keer per maand tijdens die paar uurtjes en dan moet je dat ook respecteren. Als er iets speciaals op de agenda stond, belde ik op voorhand ook altijd even met Kristof Pillaert van Groep 21.”

Al derde schepen

Qua continuïteit wordt het alvast geen eenvoudige opdracht voor Debergh, zij wordt inmiddels de derde schepen tijdens deze legislatuur die de bevoegdheid groenbeleid, openbare werken, waterwegen, openbare verlichting en openbare gebouwen krijgt. Bij de start in 2019 was Rik Vanwildemeersch (CD&V) drie jaar bevoegd. Vervolgens nam Arne De Brabandere de fakkel over voor 2022 en 2023. Het laatste jaar van de legislatuur is het nu Mieke Debergh die de honneurs mag waarnemen. De Brabandere neemt haar plaats in als gemeenteraadsvoorzitter. “De samenwerking met Arne verloopt vrij vlot. Ook al behoren we niet tot dezelfde partij, we behoren wel tot dezelfde coalitie. We hebben samen gezeten om alle lopende zaken door te nemen. Nu is het mijn taak om al die zaken op te volgen zoals het moet. Maar als er iets is, kan ik zeker nog bij hem terecht. Ook op onze eigen technische dienst bij de gemeente kan ik terug leunen als het nodig is.”

De inwoners van de gemeente werden de laatste jaren niet gespaard van de werkzaamheden. In Gits waren er grote riolerings- en wegeniswerken. Ook de Hogestraat is momenteel nog een bouwval. Daarnaast waren er ook ingrijpende werken in de Beverenstraat en de Rodenbachstraat. Op sociale media werd er dan ook vaak steen en been geklaagd.

“Ik steek niet weg dat ik ook tijdens de volgende legislatuur een schepenambt ambieer”

Iets waar Mieke Debergh van wakker zal liggen? “Het is mijn verantwoordelijkheid, dus zal ik me het natuurlijk wel persoonlijk aantrekken. Ik begrijp dat niemand graag werkzaamheden voor zijn deur heeft, maar sommige werken moeten nu eenmaal gebeuren. Zodra de werken gedaan zijn, vergeten de mensen soms rap de miserie die er geweest is en zijn ze tevreden met het eindresultaat. Ik probeer er vooral voor te zorgen dat de mensen voldoende op de hoogte zijn van wat hen staat te gebeuren. De werken in Gits waren heel ingrijpend, maar zijn bijna achter de rug. Op ’t Hoge mikken we op maart als einddatum.”

Enkel nog uitvoering

Als kersvers schepen in een verkiezingsjaar is het uiteraard erg interessant om veel in de openbaarheid te komen. “Dat kan voor of tegen je werken. De mensen schieten vaak op de persoon die de bevoegdheid onder zich heeft. Ik probeer mijn best te doen, net zoals bij mijn andere functies. Veel nieuwigheden staan er niet meer op het programma. Veel zaken zijn al beslist, het is enkel nog de uitvoering ervan. Ik steek wel niet weg dat ik ook graag tijdens de volgende legislatuur een schepenambt ambieer. Zo zegt het OCMW en het woonzorgcentrum me wel iets. Ik zie graag oude mensen. Alles valt te bespreken, ik sta open voor alles.”

Die verkiezingen loeren al pijlsnel om de hoek, in oktober is het zo ver. De ambitie van Allen 8830 is erg duidelijk: “We willen de grootste partij van de gemeente worden. We zijn zeer dankbaar dat heel veel mensen aan boord zijn gebleven, mensen die zich belangeloos inzetten. Het grote plan is om met Dimitri Carpentier de burgemeester te leveren. Al denk ik wel dat het een rare stembusslag zal worden. Het is niet langer: wil je voor ons stemmen? Maar nu eerst en vooral: wil je gaan stemmen? Veel mensen liggen ook niet wakker van de gemeentepolitiek”, besluit Mieke Debergh.