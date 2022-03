Middelkerke stelt rapport meerjarenplan voor: vernieuwing zeedijk op schema

Het rapport van het meerjarenplan werd op de jongste gemeenteraad aan de raadsleden voorgesteld. Onder de noemer ‘Bouwen aan Middelkerke’ lanceerde het gemeentebestuur bij aanvang van de beleidsperiode een aantal projecten en acties, goed voor een investeringspakket van ruim 140 miljoen euro. Hoever staat Middelkerke nu met de realisatie van die plannen? Een overzicht.

“De meeste projecten en acties van het meerjarenplan zijn opgestart en verlopen op schema. Enkele projecten zijn ook al afgerond. De installatie van bewakingscamera’s op het openbaar domein en de opstart van het ‘Huis van het Kind’ staan nog op de planning”, aldus burgemeester Jean-Marie Dedecker.

“De fundamenten van het meerjarenplan bevatten drie grote domeinen: ruimte, mens en organisatie. Het domein ‘ruimte’ bundelt alle projecten die de Middelkerkse kustzone en dorpskernen aantrekkelijker moeten maken. Ondertussen zijn de werken aan het casino gestart. Binnenkort moet duidelijk worden wie de hotelconcessie binnenhaalt. Nog voor de zomer hoopt de aannemer de meest ingrijpende grondwerken af te ronden”, weet de burgemeester nog te melden.

De vernieuwing van de Westendse zeedijk zit op schema. Tegen eind juni is de tweede van drie fases afgerond. De drukste zeedijkzone van Westende-Bad krijgt vóór de zomer van 2022 een splinternieuwe wandelpromenade met een golfdempende uitbouw.

Casinoproject

“Budgettair vertegenwoordigen deze projecten het grootste stuk van de financiële taart. Financiële planning is in deze tijden erg uitdagend: er is een wereldwijde inflatie, voortgestuwd door grondstoffenschaarste, een militair conflict en productieproblemen post-corona verplichtten Middelkerke ook budgettair meer ruimte te creëren. Om de continuïteit van die projecten te garanderen, verhoogt Middelkerke het budget voor het Casinoproject met 6,3 miljoen en voor de Koning Ridderdijk in Westende met 1 miljoen euro.”

Financiële planning is in deze tijden erg uitdagend

“Minder spectaculair, maar even belangrijk zijn de acties die de netheid in Middelkerke verbeteren. Zo verschijnen in de gemeente binnenkort nieuwe afvalkorven met gescheiden restafval- en PMD-opname. En sinds de opening van het nieuwe recyclagepark in 2020 deponeerden reeds 110.000 gebruikers zo’n 3.000 ton afval op een duurzame manier. Verder staan tot 2025 nog enkele belangrijke openbare werken op de planning. Onder andere de heraanleg van de Slijpesteenweg en de Spermaliestraat”, gaat burgemeester Dedecker verder.

In december vorig jaar opende het nieuwe zwembad VITA Krokodiel de deuren. “Dat was een eerste stap in de ontwikkeling van een aantrekkelijke sportzone. Binnenkort is de nieuwe sporthal operationeel en wordt de pumptrack geïnstalleerd. Het nieuwe padelcomplex opent tegen de zomer en de omgevingswerken aan de voormalige militaire site Verhaeghelaan creëren een groene corridor tussen badplaats en sportzone. Bib XL zorgt dan weer voor meer toegankelijkheid en meer openingsuren in de bibliotheek en enkele mooie kerken kregen al een vaste herbestemming. Ook de heroriëntering van Villa Les Zéphyrs tot exporuimte moet nieuw publiek lokken. Het jeugdhuis kreeg een nieuwe eigentijdse locatie in de kelder van cc De Branding en Middelkerke investeerde in nieuwe infrastructuur voor de buitenschoolse opvang en creëerde twee nieuwe groepsopvangen.”

Alle zorg op één punt

Het centraliseren van alle zorg- en welzijnsdiensten op de site van het Welzijnshuis maakt het brede zorgaanbod in Middelkerke een stuk toegankelijker. In de lente starten de omgevingswerken aan het Welzijnshuis. Middelkerke legt er een groene en aantrekkelijke parkomgeving aan.

Heel wat acties en projecten hebben ook vat op de eigen organisatie. “Zo wil Middelkerke het toeristische onthaal helemaal optimaliseren. Met de aankoop van de Sint-Theresiakapel en de gelijkvloerse verdieping van garage Omnia is de toekomst voor de toeristische balies verzekerd. Verder blijft Middelkerke het wagenpark vernieuwen en verduurzamen. Daarnaast zijn er blijvende inspanningen om de arbeidsvoorwaarden en het werkklimaat bij het gemeentebestuur nog beter te maken”, geeft burgemeester Jean-Marie Dedecker tot slot nog mee.

(PG)