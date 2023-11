Michel Van den Brande woedend na weigering door Vlaams Belang: “Ik zou te racistisch zijn”

Nadat hij eerder al achter het net viste bij Jean-Marie Dedecker, kwam Michel Van den Brande nu ook bij Vlaams Belang van een kale kermis thuis. “Van Grieken zei expliciet dat hij mij te racistisch vindt om op hun lijst te staan”, foetert de bekende stellingbouwer op Facebook.

“Moet efkes iets van mijn hart”, schrijft de ster uit The Sky is the Limit op zijn Facebookpagina. “Ik stelde mij kandidaat om op de lijst te staan van het Vlaams Belang. Tom Van Grieken zei expliciet tegen mij: Wij volgen u op Facebook en wij vinden u te rascistisch om op onze lijst te staan. Ben echt geschrokken van die reactie”, aldus Van den Brande.

De ondernemer was vorige week op uitnodiging van Van Grieken langsgekomen in het Vlaams Parlement, maar die zag binnen zijn partij dus duidelijk geen rol weggelegd voor Van den Brande. “Dus ik kom op voor de grenzen dicht, zeg dat het moet gedaan zijn met die duizenden gelukzoekers binnen te laten, en dan ben ik plots een racist”, reageerde deze verbolgen. “Ik heb een week gewacht of ik het zou posten of niet. Ik vind eigenlijk dat ik het recht heb. Ben echt verschoten van de reactie van het Vlaams Belang en Tom Van Grieken! Dus volgend jaar een blanco stem”, klonk het nog.