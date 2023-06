Meulebekenaar staat niet weigerachtig tegenover fusie met Pittem en Tielt: “Zolang we onze eigenheid maar bewaren”

Ongeveer 150 Meulebekenaars woonden donderdagavond een infosessie bij over de resultaten van de bestuurskrachtanalyse. Eén van de pistes is een mogelijke fusie met Pittem en Tielt, al blijft de gemeente er op hameren dat er tot op heden niets beslist is. Veel mensen vermoeden evenwel dat een fusie al een uitgemaakte zaak is en dat bleek uit veel praktische vragen naar de gevolgen.

Als er gefusioneerd wordt voor 1 januari 2024 wordt de schuldenlast door Vlaanderen met 500 euro per inwoner verminderd, goed voor 19 miljoen euro extra. Dat houdt wel in dat er reeds in juli op de gemeenteraad van de drie gemeentes al een principiële beslissing moet volgen. “Zeg maar een intentie tot fusioneren”, weet Meulebeeks burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “Volgen we het pad van een fusie – wat op heden nog niet zeker is – dan volgen er dit najaar sowieso inspraakmomenten met de bevolking om het over de praktische gevolgen te hebben. Op de raad van december volgt dan een eigenlijke fusie.”

Gevraagd naar de voordelen van een fusie antwoordde de burgemeester dat gedeeld personeel op sommige posten praktisch zou zijn. “Temeer omdat we op dat vlak nu al krap zitten. Als er iemand uitvalt zitten we met een probleem en sommige functies zijn nog steeds vacant. Bij een fusie zit je met gedeelde expertise. Ook materiaal, zoals kranen of grasmachines zouden we veel beter kunnen laten renderen. Nu halen we ze soms één keer per week boven en staan ze voor de rest stof te vergaren. Ook de overname van schulden is uiteraard mooi meegenomen.”

Twee sessies

Donderdagavond daagden in twee sessies ongeveer 150 inwoners op. Negentien Meulebekenaars hadden op voorhand ook vragen ingestuurd. “Op straat horen we dat veel mensen met vragen zitten en onzekerheid voelen. Niemand is echt tegen een fusie, maar vele mensen vrezen voor de eigenheid van Meulebeke. Kan u garanderen dat die bewaard blijft?”, klonk het uit het publiek. “Jazeker,” meent de burgemeester. “Ook dat is voor mij prioritair. Zelfs als administratieve diensten gedeeld worden is het nog steeds de bedoeling dat wij ons gemeentehuis behouden om hier mensen te kunnen helpen aan bijvoorbeeld een nieuw paspoort. De achterliggende administratie kan wel ergens anders centraal gebundeld worden. Die dienstverlening blijft dus. Hetzelfde geldt voor ons ontmoetingscentrum of sporthal. We willen ook onze landelijke sfeer behouden. Gevraagd naar een eventuele nieuwe fusienaam heeft de burgemeester een eigen mening. “Ik zou niet voor een nieuwe naam opteren, maar de oude laten bestaan. Anders wis je een stuk geschiedenis uit voor je (klein)kinderen. Kijk maar naar Lievegem, het vroegere Waarschoot. Dat wil ik persoonlijk vermijden. Het is wel zo dat er onvermijdelijk dubbele straatnamen zouden zijn, zoals de Kasteel- of Kerkstraat. Volgt daar een wijziging – om bijvoorbeeld verwarring bij de hulpdiensten te vermijden – dan moeten we vanuit de gemeentes een reservebedrag voorzien om bijvoorbeeld bedrijven die met adreswijzigingen te maken krijgen zo veel mogelijk te helpen bij die verandering.”

Emoties

Hoewel de burgemeester niet in zijn kaarten laat kijken, lijkt een fusie het meest voor de hand liggende scenario. “Niemand staat te springen om zijn autonomie uit handen te geven. Er komen daar sterke emoties bij kijken, maar als je het rationeel bekijkt, valt er zeker veel voor te zeggen.” De inwoners zelf lijken op het eerste zicht niet tegen een fusie te zijn. “Dat ze maar doen”, meent Marc Lemiengre. “Als wij daar geen nadeel van ondervinden, zie ik niet in waarom het niet zou kunnen. Zolang onze eigenheid bewaard blijft, zie ik het probleem niet. Er is ons verzekerd dat we nog steeds voor dienstverlening in Meulebeke terecht kunnen, dat is voor mij het voornaamste.” Ook Rudy Devrieze is die mening toegedaan. “Voor mij gaat een fusie tussen drie gemeentes zelfs niet ver genoeg. Ze mogen gerust de zeventien Midwest-gemeentes laten samensmelten”, meent hij. “Een schaalvergroting kan alleen maar voordelen opleveren.”

De komende weken vinden verder onderlinge gesprekken plaats tussen de Pittem, Meulebeke en Tielt. In juli wordt de knoop over een mogelijke fusie doorgehakt.