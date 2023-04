Meulebeke niet langer onder verscherpt toezicht: “Hard gewerkt rond de aanbevelingen uit het auditverslag”

De gemeente Meulebeke staat niet langer onder verscherpt toezicht. In een brief laat gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) weten dat het bestuur gestaag en structureel werk heeft geleverd om de aanbevelingen van Audit Vlaanderen tegemoet te komen en dat ‘de organisatie nu niet meer te vergelijken is met die van tijdens het auditonderzoek’.

Dat heuglijke nieuws maakte burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de burgemeester) woensdagavond bekend tijdens de gemeenteraad. Daarmee komt een einde aan een verhaal dat in januari 2022 begon. Toen bleek uit een vernietigend auditrapport dat er sprake was van mogelijke belangenvermenging van de burgemeester en dat er potentiële inbreuken op de wet op overheidsopdrachten waren gebeurd. Zo zouden onder andere de dossiers voor de renovatie van kasteel Ter Borcht en de schoolomgeving van Marialoop ten onrechte gegund zijn aan andere partners dan aanvankelijk voorzien. Daarop opende het parket van West-Vlaanderen een onderzoek en werd Meulebeke door de gouverneur onder verscherpt toezicht geplaatst.

Actieplan

De gemeente maakte kort na het uitlekken van dat rapport een actieplan op met vier concrete maatregelen. Zo zou werk gemaakt worden van een duidelijker aankoopproces, zou een nieuwe deontologische commissie in het leven geroepen worden, zou er in het kader van het GDPR-beleid een centrale briefwisseling bijgehouden worden en tot slot zou ook het dossierbeheer transparanter worden. Dat heeft vruchten afgeworpen, want op 15 maart kreeg Meulebeke goed nieuws van de gouverneur. “Er is heel hard gewerkt rond de aanbevelingen uit het auditverslag en er is binnen het bestuur een wil tot veranderen”, concludeert Decaluwé. “De organisatie is nu niet meer dezelfde als ten tijde van het forensisch auditonderzoek en heel wat acties zijn nu structureel ingebed in de organisatie en ik kan u meedelen er vertrouwen in te hebben geen verscherpt toezicht meer te houden.”

De gouverneur voegt daaraan toe dat de algemeen directeur een pluim verdient voor haar werk, iets dat ook door het gemeentebestuur bevestigd wordt. “Met onze nieuwe algemeen directeur Britt Schouppe (die nu weliswaar afscheid neemt van Meulebeke om dichter bij huis in Maldegem aan de slag te gaan- red.) waaide een nieuwe wind door het gemeentehuis, wat leidde tot een professionele aanpak waarbij het gemeentebestuur en het personeel de handen in elkaar sloegen. Er is daardoor een enorme vooruitgang geboekt en de neuzen zijn allemaal in dezelfde richting gezet. De aanpak van onze algemeen directeur heeft de burgemeester en het college gestimuleerd om gedreven verder te blijven bouwen aan de toekomst. Niet alleen halen we nu onze achterstand in die we opliepen door de eerder spaakgelopen administratie, we zijn een voorbeeld voor de regio.”

Factuur

Opvallend genoeg liep er in maart wel terug iets fout. Zo was er een factuur binnenhekomen van het advocatenkantoor waar Meulebeke mee samengewerkt had net na de audit. Die werd verkeerdelijk opgestuurd, maar Meulebeke betaalde die zonder dat er daar vragen bij werden gesteld. Onafhankelijk raadslid Bert Verdru bracht de kwestie vorige maand al op de raad. Algemeen directeur Britt Schouppe moest woensdag toegeven dat het om een menselijke fout ging. “Bestelaanvragen worden normaal voorgelegd aan het schepencollege, waarna er een uitbetalingslijst wordt opgemaakt. Deze factuur is echter onder de radar gebleven en per abuis aangerekend. We betreuren de fout, maar we hebben de factuur ondertussen gecontesteerd en het advocatenkantoor beloofde dit recht te zetten.”

Tweede audit loopt nog

Het einde van het verscherpt toezicht is goed nieuws voor Meulebeke, al loopt het onderzoek dat naar aanleiding van die audit door het parket werd opgestart wel nog. Een uitspraak over schuld of onschuld is er dus nog niet. Volledig los van bovenstaande is Audit Vlaanderen vorige maand wel een nieuw onderzoek opgestart naar aanleiding van een specifieke klacht. Wat die klacht inhoudt en wat het voorwerp van het nieuwe onderzoek is, is nog niet duidelijk.