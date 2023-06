Meulebeke en Tielt verrast nadat Pittem fusie met hen stopzet: “Dit is een gemiste kans”

In Meulebeke en Tielt reageren ze verrast op de beslissing van Pittem om niet te fusioneren. “Dit moeten we toch even verwerken”, erkent burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester), die momenteel op reis is in Gran Canaria.

“We hadden al een flink deel van het parcours afgelegd en net voor de eindmeet slaat Pittem een andere weg in. Ik respecteer die beslissing, maar ik vind het toch jammer en vooral een gemiste kans. Ik hoop dat ze dit goed afgewogen hebben. In Meulebeke hadden we de knoop al doorgehakt en gingen we voluit voor een fusieverhaal.”

“Ik had deze bocht niet zien aankomen. Daarom had ik met een gerust hart vakantie geboekt, in de wetenschap dat we bij terugkomst de laatste details zouden kunnen bespreken. Spijtig, want dit heeft ons tijd en geld gekost. In 2030 krijgen we die kans tot vrijwillige fusie wellicht niet meer en zal het een verplicht verhaal worden. We kunnen gerust nog een legislatuur alleen verder, maar op termijn zouden we voor heel wat extra hindernissen komen te staan. Op je eentje moet je verder de broeksriem aanhalen en daar wordt de burger niet beter van.”

Achter de schermen

De vrees van Pittem om zijn eigenheid te verliezen is volgens de Meulebeekse burgemeester ongegrond. “Elke gemeente zou zijn faciliteiten, zoals een gemeentehuis of sporthal, behouden, maar vooral achter de schermen zou er meer samengewerkt worden. Alleen op politiek vlak zijn er nog een aantal gevoeligheden. Er is in zo’n verhaal natuurlijk maar één burgemeester meer en ook het aantal schepenen en raadsleden krimpt in. Maar op zo’n moment moet je de emotie opzij kunnen schuiven. Wie rationeel denkt, weet dat een fusie de beste oplossing was. Ook naar schuldafbouw toe, al was dat zeker niet de voornaamste reden. (Als een fusie voor 2024 volgde, zou Vlaanderen de schuldenlast met 500 euro per inwoner verminderen, goed voor 19 miljoen euro extra, red.).”

Of er nu een kans bestaat dat Tielt alleen met Meulebeke zal fuseren? “Als je Pittem uit die denkoefening haalt zal er zoveel niet veranderen, alleen worden we enorm in snelheid gepakt”, meent Verwilst. “Ik ben tot eind deze week in het buitenland. Ik kan van hieruit wel telefoontjes plegen of aan video-overleg doen, maar ideaal is dat allemaal niet. Eens terug thuis resten er ons maar drie dagen meer voor Tielt de agenda van zijn gemeenteraad met daarop een principeakkoord tot fusie moet opmaken. Niet dat het niet kan, maar da’s wel heel kortbij.”

Fusie met twee?

Ook in Tielt betreurt men dat Pittem uit het fusieverhaal stapt, al geeft de burgemeester wel aan dat een fusie met twee partners onderzocht zal worden. “We stellen vast dat Pittem een duidelijk standpunt heeft ingenomen en nemen daar kennis van”, reageert burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “Of ik dat spijtig vind? Het is niet aan mij om daarover te oordelen, maar de opbouw van dit verhaal en de bestuurskrachtanalyses zijn destijds wel altijd met de drie partners gebeurd (Ardooie werd ook even in beschouwing genomen bij de analyse, maar was van meet af aan geen vragende partij, red.). Daar is nu verandering in gekomen. Maar dit neemt niet weg dat we het verhaal eventueel alleen met Meulebeke kunnen verderzetten. Die mogelijkheid zal de komende dagen intern afgewogen worden.”