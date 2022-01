Meulebeekse oppositie dringt aan op transparantie na verwoestende audit

Maakte burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) zich schuldig aan belangenvermenging in zeker vijf dossiers? Uit een vernietigende audit die De Krant van West-Vlaanderen kon inkijken, lijkt dat alleszins wel. De oppositie vraagt het bestuur nadrukkelijk om open kaart te spelen.

Een ronduit verwoestend rapport van Audit Vlaanderen plaatst grote vraagtekens bij burgemeester Dirk Verwilst (LvdB). Op basis van de 83 pagina’s tellende audit waarover De Krant van West-Vlaanderen (pagina 3-5 van uw provinciale krant, red.) bericht, opende het parket van West-Vlaanderen een onderzoek naar mogelijke belangenvermenging.

De geheime audit kwam vlak voor de jaarwisseling op het gemeentehuis van Meulebeke aan en werd in gesloten zitting op de gemeenteraad van 5 januari besproken. In eerste instantie had dat in aanwezigheid van de onderzoekers van Audit Vlaanderen moeten gebeuren, maar die toelichting werd op het laatste nippertje door gemeenteraadsvoorzitter Jean-Marie Gunst (LvdB) geschrapt. “De burgemeester was het best geplaatst om de audit te kaderen. Waarom de algemeen directeur niet? Daar heb ik niet bij stilgestaan. Alle raadsleden hebben de audit kunnen lezen, alles was klaar en duidelijk. Maar ik zag de meerwaarde van uitleg over de totstandkoming van de audit door de onderzoekers niet.”

Nieuwe uitnodiging

“Iets wat wij enorm betreuren”, zegt Benedikt Van Staen, fractieleider voor oppositiepartij N-VA. “Van een uitleg of toelichting was geen sprake, aangezien de burgemeester zelf alles meteen kwam weerleggen, daarbij duidelijk geholpen door een raadsman. Bovendien sprak de burgemeester stelselmatig over ‘insinuaties door Audit Vlaanderen’. Het zijn geen insinuaties, het zijn vaststellingen van de onderzoekers. Het is niet aan ons om te oordelen over schuld of onschuld, daar dient het gerechtelijk onderzoek voor. Maar ook politiek mag dit geen doofpotoperatie worden. Alles moet worden uitgeklaard.”

Dat is ook het standpunt van de zeven onafhankelijke raadsleden. “Het lijkt ons de normaalste zaak van de wereld dat een audit -zeker één van dit kaliber – objectief wordt toegelicht door de auditeurs zelf”, zegt oud-schepen Lieve Germonprez. “Als groep onafhankelijken willen we dat dat op de gemeenteraad van februari wél kan. Of dat in een publieke zitting moet? Dat lijkt ons aangewezen.”

“Ik moet toegeven dat ik ben geschrokken van wat er allemaal in de audit aan bod komt, dat het zó erg is”, aldus Lieve nog. “Toen ik nog schepen was, voelde ik al dat het niet allemaal even koosjer was, maar ik was de enige binnen het college die zich verzette. Met wat ik nu lees, zie ik veel gevoelens bevestigd. Nu worden de politieke spelletjes en wissels duidelijk en nu kijk je ook anders naar het vertrek van de algemeen directeur. Ik ben ergens wel blij dat alles aan het licht komt, maar blijf aandringen op verder onderzoek en volledige transparantie.”

Geen publieke zitting

Gemeenteraadsvoorzitter Jean-Marie Gunst lijkt niet van plan om op de vragen van de oppositie in te gaan. “Het is niet mijn bedoeling om Audit Vlaanderen nog uit te nodigen. En een publieke zitting is geen optie. Ik acht de inhoud van de audit daartoe onvoldoende relevant. Wel komt er een bespreking, in een besloten gemeenteraad”, besluit hij.