Meulebeekse gemeenteraadsvoorzitter dient klacht in na perslek van audit-Verwilst

Jean-Marie Gunst, sinds januari gemeenteraadsvoorzitter in Meulebeke, heeft klacht tegen onbekenden ingediend bij het parket van West-Vlaanderen. Aanleiding is het naar buiten komen van de inhoud van de vernietigende audit over het gemeentebestuur van Meulebeke en de mogelijke belangenvermenging door burgemeester Dirk Verwilst.

Het vernietigende rapport van Audit Vlaanderen in Meulebeke blijft nazinderen. De forensische audit, voor een groot deel focussend op mogelijke belangenvermenging door CD&V-burgemeester Dirk Verwilst, werd begin januari in een gesloten zitting op de gemeenteraad behandeld. De Krant van West-Vlaanderen kon die audit toch inkijken en bracht de in de audit geschetste problemen, vooral gelinkt aan vastgoedprojecten van de burgemeester, naar buiten.

Jean-Marie Gunst, gemeenteraadsvoorzitter in Meulebeke en partijgenoot van Dirk Verwilst, dient nu klacht in tegen onbekenden voor het lekken van het auditrapport. Volgens de voorzitter van de Meulebeekse gemeenteraad werd het beroepsgeheim door een van de raadsleden geschonden. Hij bevestigt telefonisch de klacht, maar wil verder geen commentaar geven. Het parket opent een onderzoek.

Woensdag kwam de audit ook op de gemeenteraad van februari veelvuldig ter sprake. Het gemeentebestuur, bij monde van algemeen directeur Britt Schouppe, gaf aan hoe Meulebeke aan de slag gaat met de aanbevelingen uit het rapport. De oppositie vroeg opnieuw een objectieve toelichting en een burgerlijke partijstelling in de zaak. Beide voorstellen werden door de meerderheid resoluut verworpen.