Met kaartje ‘heb je even voor mij’ maak je straks in Roeselare duidelijk hulp nodig te hebben

Twee buurten zullen binnenkort de ‘heb je even voor mij’-kaartjes implementeren. Met dat kaartje geeft iemand die minder mobiel is aan dat hij of zij niet-dringende hulp nodig heeft. Ook in andere wijken zal het initiatief kenbaar gemaakt worden.

Thierry Bouckenooghe had graag een ‘heb je even voor mij’-kaartje geïntroduceerd gezien in Roeselare. Hij stelde het concept voor op de gemeenteraad. “Heb je even voor mij? Een eenvoudige zin die staat voor een idee om onderlinge hulp te stimuleren en de drempel te verlagen voor mensen die behoefte hebben aan hulp. Het vragen om hulp kan uitdagend zijn vooral voor hen die behoren tot een generatiewaarin het niet vanzelfsprekend was om hulp te vragen. Toch is het fijn als er iemand in de buurt is die kan helpen bij een boodschap of klusje, zonder daarvoor familie of vrienden lastig te vallen”, aldus Thierry.

“Door simpelweg het kaartje ‘Heb je even voor mij?’ voor het raam te plaatsen, laten oudere en mindere mobiele mensen zien dat ze niet-dringende hulp nodig hebben. Of het nu gaat om het vervangen van een lamp, het ophalen van medicijnen of gewoon een praatje om de eenzaamheid even te doorbreken, de drempel om hulp te vragen wordt hierdoor verlaagd. Een simpel maar effectief concept dat kan helpen om de kwaliteit van leven van deze groep mensen te verhogen, zodat ze langer comfortabel thuis kunnen blijven. Door onderlinge hulp te stimuleren kan de stad een hechtere en meer zorgzame gemeenschap creëren. Het zou een positieve stap zijn als men dit project omarmt en serieus de mogelijkheid onderzoekt om ‘Heb je even voor mij?’ uit te rollen in Roeselare.”

Meenemen naar de wijken

Schepen Bart Wenes (CD&V): “Deze oproep van raadslid Thierry Bouckenooghe is een positieve stap in de richting van een meer zorgzame gemeenschap en verdient daarom serieuze aandacht en overweging van de stad Roeselare. Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de behoeften van de oudere en minder mobiele mensen in onze gemeenschap en dat we proactief stappen ondernemen om hen te ondersteunen en te helpen waar mogelijk. Door het omarmen van het project ‘Heb je even voor mij?’, kan Roeselare bijdragen aan een meer inclusieve en zorgzame gemeenschap voor al haar inwoners.”

“In Roeselare zijn er momenteel twee zorgzame buurten, namelijk Ronde Kom en Tof van Tinneke. Beide buurten hebben hun eigen aanpak, maar ze delen hetzelfde doel: het opbouwen van sociaal weefsel, solidariteit en zorgzaam samenleven. Het idee achter een zorgzame buurt is om elkaar te ontmoeten, omdat dit de basis vormt van solidariteit. Het gaat om het helpen van elkaar op kleine schaal, als toevoeging aan het bestaande aanbod van professionele hulp en dienstverlening.”

“Bij de realisatie van deze zorgzame buurten zijn verschillende partners betrokken, zoals BEN vzw, VOC Opstap, DC De Waterdam, Intermutualistisch verbond, De Mandel, RSL Op Post, Logo & Eerstelijnszone Midden West-Vlaanderen. Samen werken ze aan het creëren van een omgeving waarin mensen elkaar helpen en ondersteunen.”

“Het voorstel ‘Heb je even voor mij?’ zal in de zorgzame buurten Ronde Kom en Tof van Tinneke worden geïmplementeerd, maar ook andere wijken en buurten kunnen dit idee oppakken en toepassen.”

De Werkgroep Verenigde Wijken, waar dhr. Bouckenooghe deel van uitmaakt, speelt een belangrijke rol bij het verspreiden van het idee van zorgzame buurten. Zij kunnen het voorstel ‘Heb je even voor mij?’ verder verspreiden bij de verschillende wijkcomités. Dit is een belangrijk netwerk dat kan helpen bij het verspreiden van het idee en het betrekken van meer mensen bij de zorgzame buurten.

Het is mooi om te zien dat er initiatieven worden genomen om te werken aan een meer zorgzame en verbonden buurt. Door samen te werken en elkaar te helpen kunnen we een omgeving creëren waarin iedereen zich gesteund voelt. Het is belangrijk om te blijven investeren in dit soort initiatieven en om elkaar te blijven ondersteunen in onze gemeenschappen.”